Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Freitag ‒ Inzidenz und Covid-Fälle auf Intensivstationen

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Freitag im Überblick. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Das RKI meldet die aktuelle Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Freitag. So viele Covid-Patienten liegen auf den Intensivstationen der Kliniken...

In München und Bayern ist die Corona-Inzidenz am Freitag minimal gesunken, in Deutschland steigen die Zahlen dagegen wieder leicht an.

Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland - Die Zahlen am Freitag

Für die bayerische Landeshauptstadt meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell einen Wert von 98,0. Gestern lag dieser noch bei 98,5 und vor einer Woche bei 98,9.

Im Freistaat liegt die Corona-Inzidenz am Freitag bei 107,3 (Vortag: 108,2; Vorwoche: 109,2).

Bundesweit stieg der Wert laut RKI auf 205,0. Zum Vergleich: Am Vortag lag dieser noch bei 201,9, vor einer Woche bei 190,8 und vor einem Monat bei 279,1.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 30 420 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 30 016) und 166 Todesfälle (Vorwoche: 274) innerhalb eines Tages.

Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen und Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Die Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken

In den Kliniken in München werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 08.18 Uhr) 17 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Diese Fälle belegen damit 3,8 Prozent der Intensivbetten - 16 sind noch frei.

In Bayern liegen 109 Covid-Patienten (3,56 Prozent der Intensivpatienten) zur Behandlung auf Intensivstationen. Von insgesamt 3062 Intensivbetten in den Kliniken sind aktuell 300 nicht belegt.

In Deutschland liegen (Stand: 09.05 Uhr) 878 Covid-Patienten auf Intensivstationen. Von bundesweit 20.679 betreibbaren Intensivbetten sind aktuell 18.423 belegt.

