Corona: Die Inzidenz in München & Bayern am Freitag sowie die Lage in den Krankenhäusern und Intensivstationen

Von: Marco Litzlbauer

In München ist die Corona-Inzidenz am Freitag erneut gestiegen. © Bernd Weißbrod/dpa

Am Freitag erneut gestiegen: die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland. Die genauen Werte - und wie es auf den Intensivbetten in den Kliniken aussieht.

München - Die Inzidenz in der Landeshauptstadt ist auch am Freitag, 22. Juli 2022, erneut gestiegen. Laut Angaben des RKI beträgt sie aktuell 919,1. Am Vortag wurde dieser Wert noch mit 864,7 angegeben. Am Freitag vor einer Woche lag der Wert noch bei 715,6.

Inzidenz in München, Bayern & Deutschland am Freitag: Bayern kratzt an 1000er-Marke

Im Landkreis München liegt sie übrigens etwas niedriger - laut RKI am Freitag bei 707,5.

In Bayern liegt die aktuelle 7-Tage-Inzidenz am Freitag bei 958,3. Das ist nach dem Saarland (1102,1) und Hessen (1014,6) der dritthöchste Wert in Deutschland. Auf ganz Deutschland bezogen liegt die Inzidenz aktuell bei 729,3. Am niedrigsten ist sie mit 416,5 in Thüringen.

Corona in München, Bayern & Deutschland am Freitag: die Lage in den Krankenhäusern

Betrachtet man die Anzahl der freien Intensivbetten liegt Bayern leider ebenfalls auf dem drittletzten Platz. Nur 9,9 Prozent der Betten sind noch frei. Nur in Berlin (7,7) und Bremen (7,5) sind die Kapazitäten noch geringer. München selbst kann diese Werte allerdings nochmal unterbieten: nur 6,24 Prozent der Intensivbetten sind aktuell (Stand: 22. Juli, 8.18 Uhr) noch frei. Das sind 26 von 417.

In Bayern beträgt der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der belegten Intensivbetten 8 Prozent. In München 8,63 Prozent.

