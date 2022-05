Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Freitag ‒ RKI meldet Wert nach Christi Himmelfahrt

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Freitag. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland ist am Freitag stark gesunken. Der Wert ist nach Christi Himmelfahrt jedoch mit Vorsicht zu interpretieren.

Die Corona-Inzidenz in München liegt aktuell bei 215,4. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet diesen Wert am Freitag. Am Donnerstag betrug er noch 273,1, am Mittwoch 288,5.

Für Bayern meldet das RKI am Freitag eine Corona-Inzidenz von 221,5 (Mittwoch: 299,5).

Die Zahlen sind nach Christi Himmelfahrt jedoch mit Vorsicht zu interpretieren, da das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) an Feiertagen keine Neuinfektionen für München und Bayern mehr an das RKI übermittelt. Dadurch fallen die Werte am Folgetag erfahrungsgemäß niedriger aus. Die Fälle werden im Wochenverlauf nachgemeldet.

Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Freitag - RKI meldet gesunkenen Wert nach Christi Himmelfahrt

In Deutschland liegt die Corona-Inzidenz nach Angaben des RKI am Freitag bei 211,2. (Mittwoch: 281,8)

Allerdings liefert die Inzidenz wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen kein vollständiges Bild der Infektionslage. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Corona-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken in München und Bayern am Freitag

Das LGL meldet am Freitag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 2,7 für Bayern.

In Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 08.18 Uhr) 112 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. In den Kliniken sind von insgesamt 3090 Intensivbetten noch 438 nicht belegt.

In München sind noch 39 Intensivbetten in den Kliniken frei. Auf den Intensivstationen liegen 12 Corona-Patienten, davon werden 9 invasiv beatmet.

