Corona-Inzidenz steigt wieder ‒ Die Zahlen aus München, Bayern und Deutschland am Mittwoch

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland steigt am Mittwoch. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland steigt am Mittwoch. So viele Covid-Patienten liegen auf den Intensivstationen der Kliniken...

München ‒ Die Corona-Inzidenz steigt am Mittwoch wieder. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für München, Bayern und Deutschland höhere Zahlen als am Vortag.

Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland steigt - Die Zahlen am Mittwoch

In der bayerischen Landeshauptstadt ist der Wert auf 58,0 gestiegen. Gestern lag er noch bei 54,9 und vor einer Woche bei 64,1.

Im Freistaat beträgt die Corona-Inzidenz am Mittwoch 69,8 (Vortag: 65,5; Vorwoche: 72,0).

Bundesweit meldet das RKI einen Wert von 71,2. Zum Vergleich: Gestern lag die Inzidenz noch bei 68,3 und vor einer Woche bei 80,1.

Diese Angaben liefern jedoch nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Vergleiche der Zahlen sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Die Covid-Patienten zur Behandlung auf den Intensivstationen der Kliniken in München und Bayern

In München werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 08.18 Uhr) 31 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Damit belegen diese Fälle 6,95 Prozent der Intensivbetten der Kliniken - 19 Betten sind noch frei.

In den Kliniken in Bayern sind von insgesamt 3121 Intensivbetten noch 393 nicht belegt. Auf den Intensivstationen liegen 131 Covid-Patienten (4,2 Prozent der Intensivpatienten) zur Behandlung.

