Corona-Inzidenz in München steigt weiter an ‒ Wieder mehr Neu-Infektionen in Bayern und Deutschland gemeldet

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland ist am Mittwoch erneut angestiegen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland steigt am Mittwoch erneut an. Die Zahl der Neu-Infektionen und Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken im Überblick...

In München ist die Corona-Inzidenz am Mittwoch erneut gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der aktuelle 7-Tage-Wert bei 1223,8. Am Vortag wurde noch 1133,6 für die Landeshauptstadt gemeldet. Auch in Bayern und Deutschland ist die Inzidenz am Mittwoch wieder gestiegen

In Bayern ist die Inzidenz weiter angestiegen und es werden wieder mehr Corona-Infektionen nachgewiesen. Das RKI meldet am Mittwoch einen 7-Tage-Wert von 1619,3 (Vortag: 1560,4) und 40 626 neue Ansteckungen (Vortag: 26 580) innerhalb eines Tages.

Der Freistaat ist damit derzeit das Bundesland mit der dritthöchsten Inzidenz hinter Mecklenburg-Vorpommern (1767,2) und Sachsen-Anhalt (1684,5).

Die regelmäßigen Corona-Tests an Schulen und Kitas werden in Bayern bis zu den Osterferien fortgesetzt. Über die Maskenpflicht im Unterricht sind sich Freie Wähler und CSU uneinig.

Die Corona-Inzidenz in Deutschland ist den siebten Tag in Folge gestiegen. Das RKI meldet am Mittwoch einen Wert von 1319,0. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1293,6 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1171,9 (Vormonat: 1450,8).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten binnen eines Tages 215 854 neue Corona-Infektionen. Vor einer Woche waren es 186 406 Ansteckungen.

Experten gehen laut dpa-Bericht von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Bundesweit wurden binnen 24 Stunden 314 Todesfälle, davon 47 in Bayern, verzeichnet. Vor einer Woche waren es 301 Todesfälle.

Corona-Patienten auf den Intensivstationen und frei Intensivbetten - Die Lage in den Kliniken in München und Bayern am Mittwoch

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Mittwoch eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 5,9 (Vortag: 6,1).

In den Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 08.15 Uhr) 401 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 3143 Intensivbetten im Freistaat sind noch 364 nicht belegt.

In München sind noch 22 Intensivbetten in den Kliniken frei. Auf den Intensivstationen werden 62 Corona-Patienten behandelt, davon sind 38 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

