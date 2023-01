Corona in München, Bayern und Deutschland ‒ Die Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen am Montag

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Montag. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Die aktuelle Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Montag. So viele Covid-Patienten liegen auf den Intensivstationen der Kliniken...

München ‒ Die Corona-Inzidenz in München liegt am Montag bei 70,2. Damit meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen leicht gesunkenen Wert im Vergleich zum Vortag. Vor einer Woche hatte er noch 145,5 betragen.

Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Montag - Die Zahlen im Überblick

Auch in Bayern ist die Inzidenz leicht gesunken. Das RKI meldet aktuell einen Wert von 71,4 (Vortag: 72,5; Vorwoche: 130,2).

In Deutschland liegt die Corona-Inzidenz am Montag bei 142,4. Zum Vergleich: Gestern betrug sie noch 145,4 und vor einer Woche 245,2.

Warnung des RKI Die Lage kann nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel epidemiologisch nicht in gleicher Weise wie im restlichen Jahr bewertet werden. Schulen und Kitas sind bundesweit geschlossen, Kontaktmuster und Mobilitätsverhalten sind anders. Da in dieser Zeit weniger Personen eine Arztpraxis aufsuchen, werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dadurch werden auch weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet. In dieser Zeit werden auch nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI Daten übermitteln.

Die Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken

In den Kliniken in München werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 08.18 Uhr) 30 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Damit belegen diese Fälle 7,01 Prozent der Intensivbetten - 31 sind noch frei.

In Bayern werden 186 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 3034 Intensivbetten in den Kliniken sind aktuell noch 328 nicht belegt.

Deutschlandweit liegen (Stand: 08.05 Uhr) 1.279 Covid-Fälle zur Behandlung auf Intensivstationen. Von 20.333 aktuell betreibbaren Intensivbetten in den Klinken sind 18.202 belegt.

