Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Montag ‒ Die Covid-Patienten auf Intensivstationen

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Montag im Überblick. (Symbolbild) © Clara Margais/dpa

Das RKI meldet die aktuelle Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Montag. So viele Covid-Patienten liegen auf den Intensivstationen der Kliniken...

In München ist die Corona-Inzidenz am Montag wieder leicht gesunken. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der Wert aktuell bei 310,3. Am Vortag waren es noch 311,1, vor einer Woche hatte er 203,5 betragen.

In Bayern liegt der Wert am Montag bei 351,9 und ist damit ebenfalls gesunken (Vortag: 357,4; Vorwoche: 272,4).

Diese Werte sind jedoch mit Vorsicht zu interpretieren. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) übermittelt an Wochenenden und Feiertagen keine Zahlen mehr an das RKI. Daher fällt die Corona-Inzidenz in München und Bayern zum Start in die neue Woche erfahrungsgemäß verzerrt aus. Die Fälle werden im Wochenverlauf nachgemeldet. Dadurch schwankt die Zahl von Wochentag zu Wochentag.

Münchner Wissenschaftler suchen im Oktoberfest-Abwasser nach Hinweisen auf einen Wiesn-Corona-Welle.

Die Corona-Inzidenz in München und Bayern am Montag - Die Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken

In den Kliniken in München werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 08.18 Uhr) 18 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Damit belegen diese Fälle 4,24 Prozent der Intensivbetten in der Landeshauptstadt.

Das LGL meldet am Montag eine aktuelle 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 7,1 für Bayern (Vortag: 7,1).

Auf den Intensivstationen im Freistaat werden 143 Covid-Patienten (4,76 Prozent der Intensivpatienten) behandelt. In den Kliniken sind von 3005 verfügbaren Intensivbetten noch 442 nicht belegt. In München sind noch 36 Betten frei.

Corona in Deutschland - Die Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen

In Deutschland liegt die Corona-Inzidenz am Montag bei 293,6. Zum Vergleich: Am Vortag meldete das RKI noch einen Wert von 299,3 und vor einer Woche 243,3.

Da am Wochenende weniger Testungen, Labordiagnostik, Meldungen und Übermittlungen stattfinden, ist die Aussagekraft der tagesaktuellen Berichterstattung der Neuinfektionen am Wochenende und zu Beginn der Woche jedoch eingeschränkt. Tagesaktuelle Schwankungen sollten daher - insbesondere am Wochenende und zu Wochenbeginn - nicht überbewertet werden, heißt es auf der RKI-Website.

In den Kliniken in Deutschland liegen (Stand: 09.05 Uhr) insgesamt 733 Covid-Patienten zur Behandlung auf den Intensivstationen. Von bundesweit 20.942 betreibbaren Intensivbetten sind aktuell 17.642 belegt.

