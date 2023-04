Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Montag ‒ Covid-Fälle auf Intensivstationen der Kliniken

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Corona-Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen in München, Bayern und Deutschland in München, Bayern und Deutschland am Montag. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Das RKI meldet die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Montag. So viele Covid-Patienten liegen auf Intensivstationen der Kliniken...

München ‒ Die aktuelle Corona-Inzidenz in München hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert, für Bayern und Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag wieder leicht gesunkene Zahlen.

Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland - RKI meldet die Zahlen am Montag

In München beträgt der Wert am Montag, wie schon gestern, 21,0. Vor einer Woche lag dieser noch bei 35,6.

In Bayern liegt die Corona-Inzidenz aktuell bei 22,5. Zum Vergleich: Am Sonntag betrug sie noch 22,8 und vor einer Woche 32,1.

In Deutschland ist die Inzidenz leicht auf 24,9 gesunken (Vortag: 25,5; Vorwoche: 35,6). Bundesweit meldet das RKI die höchsten Corona-Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern (52,3) und die niedrigsten in Baden-Württemberg (16,4).

Hinweis Diese Angaben liefern jedoch nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Vergleiche der Zahlen sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Die Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken in München, Bayern und Deutschland am Montag

In den Kliniken in München werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 08.18 Uhr) aktuell 29 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Vor einer Woche waren es noch 31 Fälle. Von insgesamt 442 Intensivbetten sind am Montag noch 36 (8.14 Prozent) nicht belegt.

In Bayern liegen 150 Covid-Patienten (4,84 Prozent der Intensivpatienten) zur Behandlung auf Intensivstationen (Vorwoche: 169). In den Kliniken sind noch 14.52 Prozent der insgesamt 3100 Intensivbetten frei.

In Deutschland liegen (Stand: 09.05 Uhr) 995 Covid-Patienten auf Intensivstationen (Vorwoche: 1.142). Bundesweit sind von 20.232 betreibbaren Intensivbetten in den Kliniken aktuell 17.357 belegt.

Hinweis des Divi-Intensivregisters: Was bedeuten 10 Prozent freie Betten? Als problematisch wird laut Divi-Intensivregister ein freier Bettenanteil von unter 15 oder sogar unter 10 Prozent angesehen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.