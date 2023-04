Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Donnerstag ‒ Die Covid-Fälle auf Intensivstationen

Von: Andreas Schwarzbauer

Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Donnerstag: Die Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken im Überblick...

München ‒ Die Corona-Inzidenz in München ist am Montag wieder gesunken, für Bayern und Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) ebenfalls wieder niedrigere Zahlen.

Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland - Die RKI-Zahlen am Montag

In München beträgt die aktuelle Corona-Inzidenz 19,3. Am Donnerstag lag sie noch bei 24,0 und vor einer Woche bei 21,0.

In Bayern ist der Wert auf 14,6 gesunken (Donnerstag: 19,1; Vorwoche: 22,5). Damit hat der Freistaat die fünftniedrigste Inzidenz aller Bundesländer. Nur Baden-Württemberg (9,6), Rheinland-Pfalz (11,1), Nordrhein-Westfalen (12,79 und Hessen (12,9) schneiden besser ab. Negative Spitzenreiter sind Mecklenburg-Vorpommern (30,7) und Bremen (23,1).

In Deutschland liegt die Corona-Inzidenz bei 15,3. Zum Vergleich: Am Donnerstag meldete das RKI noch 21,0 und vor einer Woche 24,9.

Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland von heute in Kürze

Corona-Inzidenz heute Corona-Inzidenz Donnerstag Corona-Inzidenz Vorwoche München 19,3 24,0 21,0 Bayern 14,6 19,1 22,5 Deutschland 15,3 21,0 24,9

Hinweis Da am Wochenende und an Feiertagen nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden keine Daten am RKI eingelesen, sodass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums (jeweils 7 Tage vor dem Tag der Berichterstattung). Deshalb geben wir bei Hallo München auch stets die Vergleichszahlen der Vorwoche an.

Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken in München, Bayern und Deutschland am Donnerstag

In München liegen laut Divi-Intensivregister (Stand: 11.18 Uhr) 26 Covid-Patienten zur Behandlung auf Intensivstationen. Vor einer Woche waren es noch 29. In den Kliniken sind von insgesamt 441 Intensivbetten noch 24 (5,44 Prozent) frei. Ein Bettenanteil von unter 15 Prozent wird als problematisch angesehen.

In den Kliniken in Bayern sind 454 (14,97 Prozent) der Intensivbetten nicht belegt. Auf den Intensivstationen werden 127 Covid-Patienten behandelt, davon sind 42 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.