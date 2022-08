Die Corona-Inzidenz in München und Bayern am Montag ‒ Die Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Montag. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Montag sowie die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken im Überblick...

Die Corona-Inzidenz in München ist am Montag minimal gesunken. Meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag noch einen Wert von 664,7, wird dieser aktuell mit 663,5 angegeben. Vor einer Woche hatte er noch 903,6 betragen.

Laut Divi-Intensivregister (Stand: 08.18 Uhr) werden in den Kliniken der Landeshautstadt 39 Covid-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Das entspricht 9,2 Prozent der Intensivpatienten in München.

In Bayern ist die Corona-Inzidenz am Montag ebenfalls gesunken. Das RKI meldet einen aktuellen Wert von 695,4 (Vortag: 709,2; Vorwoche: 899,6).

In Deutschland liegt die Corona-Inzidenz laut RKI am Montag bei 538,9.

Da das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) an Wochenenden und Feiertagen keine Zahlen mehr an das RKI übermittelt, fällt die Corona-Inzidenz in München und Bayern zum Wochenstart erfahrungsgemäß verzerrt aus. Die Fälle werden im Wochenverlauf nachgemeldet. Dadurch schwankt die Zahl von Wochentag zu Wochentag.

Das LGL meldet am Montag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 10,4 für Bayern. In den Kliniken im Freistaat werden 250 Covid-Patienten (8,56 Prozent der Intensivpatienten) auf Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 2921 Intensivbetten sind noch 380 nicht belegt. In München sind noch 30 Intensivbetten in den Kliniken frei.

