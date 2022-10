Corona-Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen ‒ Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Montag

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Montag. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die aktuellen Corona-Zahlen am Montag: Inzidenz in München, Bayern und Deutschland und Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken...

Die Corona-Inzidenz in München ist am Montag weiter gefallen. Nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag bereits einen Wert unter 1000 meldete, liegt dieser heute bei 707,9. Vor einer Woche hatte er noch 1024,7 betragen.

In Bayern ist die Corona-Inzidenz ebenfalls weiter gesunken. Hier meldet das RKI einen aktuellen Wert von 821,6 (Vortag: 852,7; Vorwoche: 810,5). Damit liegt der Freistaat bundesweit auf Platz vier - hinter dem Saarland (1351,3), Rheinland-Pfalz (881,3), und Hessen (872,5).

Diese Zahlen sind zum Start in die Woche jedoch mit Vorsicht zu interpretieren. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) übermittelt an Wochenenden und Feiertagen keine Zahlen mehr an das RKI. Daher fällt die Corona-Inzidenz in München und Bayern am Montag erfahrungsgemäß verzerrt aus. Die Fälle werden im Wochenverlauf nachgemeldet. Dadurch schwankt die Zahl von Wochentag zu Wochentag.

Corona-Zahlen in München und Bayern am Montag - Die Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken

In den Kliniken in München werden (Stand: 08.18 Uhr) 47 Covid-Patienten auf den Kliniken behandelt. Damit belegen diese Fälle 11,33 Prozent der Intensivbetten.

Das LGL meldet am Montag eine aktuelle 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 19,4 für Bayern.

In den Kliniken im Freistaat liegen 299 Covid-Patienten (10,24 Prozent der Intensivbetten) zur Behandlung auf den Intensivstationen. Von insgesamt 2919 Intensivbetten sind noch 342 nicht belegt. In München sind noch 31 Betten frei.

Corona-Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen - Die Zahlen in Deutschland am Montag

In Deutschland ist die Corona-Inzidenz am Montag auf 680,9 gesunken. Zum Vergleich: Am Vortag meldete das RKI noch einem Wert von 700,7 und vor einer Woche 598,1.

Da am Wochenende weniger Testungen, Labordiagnostik, Meldungen und Übermittlungen stattfinden, ist die Aussagekraft der tagesaktuellen Berichterstattung der Neuinfektionen am Wochenende und zu Beginn der Woche jedoch eingeschränkt.

Bundesweit werden in den Kliniken (Stand: 09.05 Uhr) insgesamt 1715 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Von 20 152 betreibbaren Intensivbetten sind aktuell 17 453 belegt.

