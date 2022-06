Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Sonntag ‒ So viele Covid-Patienten liegen in Kliniken

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland sowie die Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken am Sonntag. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Das RKI meldet die aktuelle Corona-Inzidenz für München, Bayern und Deutschland. Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken im Überblick...

Die Corona-Inzidenz in München liegt am Sonntag bei 342,4. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet diesen aktuellen Wert auf seiner Website. Damit setzt sich der Aufwärtstrend der Neuinfektionen in der Landeshauptstadt weiter fort. Am Freitag lag die Inzidenz noch bei 321,4, vor einer Woche bei 320,7.

In Bayern ist die Corona-Inzidenz am Sonntag ebenfalls gestiegen. Das RKI meldet einen aktuellem Wert von 368,8. (Freitag: 360,8; Vorwoche: 258,8)

Da das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) an Wochenenden und Feiertagen keine Zahlen mehr an das RKI übermittelt, fällt die Corona-Inzidenz in München und Bayern am Sonntag erfahrungsgemäß verzerrt aus. Die Fälle werden am nächsten Werktag nachgemeldet. Dadurch schwankt die Inzidenz von Wochentag zu Wochentag.

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Sonntag

Für Deutschland meldet das RKI am Sonntag eine Corona-Inzidenz von 421,9 (Vortag: 445,1; Vorwoche: 333,7). Experten gehen seit einiger Zeit jedoch von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken in München und Bayern am Sonntag

Das LGL meldet am Sonntag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 4,3 für Bayern.

In den Kliniken werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 08.18 Uhr) 112 Covid-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Das entspricht einem Anteil von 3,69 Prozent aller Intensivpatienten. Von insgesamt 3033 Intensivbetten im Freistaat sind noch 437 nicht belegt.

In den Kliniken in München sind noch 35 Intensivbetten frei. Auf den Intensivstationen werden 12 Covid-Patienten behandelt, davon sind 7 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

