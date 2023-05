Corona-Inzidenz & Covid-Fälle auf Intensivstationen am Sonntag - Zahlen für München, Bayern & Deutschland

Von: Marco Litzlbauer

Die Corona-Inzidenz in München ist auch am Sonntag weiter im einstelligen Bereich. © Georg Hochmuth/Picture Alliance

Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Sonntag: Die Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken im Überblick...

München ‒ Die Corona-Inzidenz in München ist am Sonntag, 21. Mai, leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gibt sie für die Stadt mit 7,3 an. Am Freitag hatte sie 6,7 und am Sonntag vor einer Woche 8,5 betragen.

Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland: Die RKI-Zahlen am Sonntag

Im Landkreis München beträgt die Inzidenz aktuell 2,0, bundesweit wird sie vom RKI mit 4,7 angegeben (Vorwoche: 7,5). Im Freistaat beträgt die Inzidenz 4,3 (Vorwoche: 6,1). Bundesweit gilt: Aktuell liegt die Inzidenz in allen Bundesländern im einstelligen Bereich.

Hinweis zu den RKI-Zahlen Diese Angaben liefern jedoch nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Vergleiche der Zahlen sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

In Bayern beträgt der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Patienten auf Intensivbetten nur noch 1,4 Prozent. In München sind es am Sonntag noch 2,08 Prozent (Stand jeweils 21. Mai, 8.18 Uhr). In absoluten Zahlen sind das aktuell neun Patienten.

Covid-Patienten auf Intensivbetten und Anteil freier Betten auf Intensivstationen

Der Anteil freier Intensivbetten ist laut Divi-Intensivregister in der Stadt München weiter im roten Bereich. Nur 8,08 Prozent der Intensivbetten sind am Sonntag, 21. Mai, noch frei. In absoluten Zahlen sind das 35 von 433 Betten. Im Landkreis München sind aktuell alle acht verfügbaren Intensivbetten belegt.

„Roter Bereich“ deshalb, weil laut Divi-Intensivregister ein freier Bettenanteil von unter 15 oder sogar unter 10 Prozent als problematisch angesehen wird. Bayernweit sind 16,1 Prozent der Intensivbetten frei.

