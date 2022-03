Die Corona-Inzidenz sinkt deutlich ‒ Der aktuelle 7-Tage-Wert aus München, Bayern und Deutschland am Mittwoch

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland sinkt am Mittwoch. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Die Corona-Inzidenz in Deutschland sinkt am Mittwoch weiter. Die aktuelle Lage auf den Intensivstationen der Kliniken in München und Bayern im Überblick...

Die Corona-Inzidenz in München ist am Mittwoch deutlich gesunken. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der 7-Tage-Wert aktuell bei 1104,9. Am Vortag waren es noch 1227,7. Auch in Bayern und Deutschland ist die Inzidenz gesunken.

Die Corona-Inzidenz in Bayern ist am Mittwoch gesunken. Das RKI meldet einen 7-Tage-Wert von 1574,3 an, am Vortag waren es noch 1684,4. Der Freistaat liegt aber weiterhin sehr deutlich über dem Bundesschnitt.

In Bayern treten ab Freitag neue Corona-Lockerungen in Kraft.

In Deutschland ist die Corona-Inzidenz am Mittwoch auf 1171,9 gesunken. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1213,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1278,9 (Vormonat: 1227,5).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten binnen eines Tages 186 406 neue Corona-Infektionen. Vor einer Woche waren es 209 052 Ansteckungen.

Experten gehen laut Bericht der dpa jedoch von einer hohen Zahl an Corona-Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird - diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 301 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 299 Todesfälle.

Die Corona-Lage in den Kliniken in Bayern und München am Mittwoch

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Mittwoch eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 6,0 (Vortag: 6,2).

In den Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 11.15 Uhr) 395 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 3112 Intensivbetten sind noch 413 frei.

In München sind noch 29 Intensivbetten in den Kliniken nicht belegt. Auf den Intensivstationen liegen 69 Corona-Patienten, davon werden 35 invasiv beatmet.

