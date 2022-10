Corona in München, Bayern und Deutschland am Mittwoch ‒ Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen

Von: Jonas Hönle

Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivstationen - Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Mittwoch. (Symbolbild) © dpa/Matthias Balk

Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland steigen am Mittwoch. Die Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivbetten der Kliniken im Überblick...

Die Corona-Inzidenz in München ist am Mittwoch wieder stark angestiegen. Meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) gestern noch einen Wert von 633,6, liegt dieser heute bei 708,9. Vor einer Woche hatte er noch 547,0 betragen.

Im Landkreis München liegt die Corona-Inzidenz aktuell deutlich höher - bei 923,3.

Auch in Bayern steigt der Wert am Mittwoch weiter an. Das RKI meldet hier eine Corona-Inzidenz von 631,8 (Vortag: 534,5; Vorwoche: 503,2).

Diese Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu interpretieren. Da das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) an Wochenenden und Feiertagen keine Werte an das RKI übermittelt, fällt die Corona-Inzidenz in München und Bayern zum Start in die neue Arbeitswoche erfahrungsgemäß verzerrt aus. Die Fälle werden im Wochenverlauf nachgemeldet. Dadurch schwankt die Zahl von Wochentag zu Wochentag.

Corona-Inzidenz in München und Bayern steigt am Mittwoch - Die Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken

In München werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 08.18 Uhr) 37 Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken behandelt. Am Vortag waren es noch 35 Fälle. Damit belegen sie 8,96 Prozent der Intensivbetten, 30 sind noch frei.

Für Bayern meldet das LGL am Mittwoch eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 9,3 (Vortag: 12,0).

Im Freistaat liegen insgesamt 234 Covid-Patienten (7,91 Prozent der Intensivbetten) auf den Intensivstationen. Gestern waren es noch 211 Fälle. Von 2960 Intensivbetten in den Kliniken sind noch 367 nicht belegt.

Corona-Zahlen in Deutschland am Mittwoch - Die Inzidenz und Covid-Patienten auf Intensivbetten

In Deutschland ist die Corona-Inzidenz am Mittwoch auf 414,0 gestiegen. Zum Vergleich: Am Vortag meldete das RKI noch einen Wert von 374,0 und vor einer Woche 379,6.

Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

In den Kliniken werden bundesweit (Stand: 09.05 Uhr) 1255 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 20 632 betreibbaren Intensivbetten sind aktuell 18 027 belegt.

