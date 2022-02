Corona-Inzidenz in München sinkt am Wochenende - Werte für Bayern und Deutschland auch rückläufig

Von: Benedikt Strobach

Die Corona-Inzidenz sinkt in München, Bayern und ganz Deutschland über das Wochenende. Experten vermuten jedoch, dass die Werte höher als angegeben sind, auch weil die Gesundheitsämter am Kapazitätslimit sind. © Henning Kaiser/dpa

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland ist über das Wochenende gesunken. Experten vermuten jedoch, dass die Werte höher als angegeben sind.

Die Corona-Inzidenz in München ist über das Wochenende gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag einen Wert von 1878,0 und 1602 Neuinfektionen. Am Freitag hatte die Inzidenz noch bei 2165,4 gelegen.

Corona-Inzdenz sinkt in München, Bayern und Deutschland - Zahlen vermutlich höher als angegeben

Auch für Bayern (von 1811,4 zu 1798,3) und Deutschland (von 1472,2 zu 1466,5) gibt das RKI sinkende Kennzahlen im Vergleich zu Freitag an. Bayern bleibt somit aber weiterhin das infektionsstärkste Bundesland.

Dass die Inzidenzen rückläufig sind, scheint zunächst erfreulich. Experten gehen jedoch von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit. Auch Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Nach Angaben des DIVI-Intensivregisters. sind im Freistaat derzeit 11,3 Prozent der Intensivbetten von Corona-Patienten belegt. Insgesamt sind noch 426 von den 3098 Betten frei (13,8 Prozent). 351 Covid-19-Fälle werden derzeit intensivmedizinisch behandelt, 162 davon invasiv.

