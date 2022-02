Die Corona-Inzidenz in Deutschland erreicht neuen Höchststand ‒ Auch in München und Bayern steigt der Wert

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München steigt am Donnerstag weiterhin an. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In München und Bayern steigt die Corona-Inzidenz am Donnerstag weiter an, in Deutschland erreicht sie einen neuen Höchststand. Die Zahlen im Überblick...

Die Corona-Inzidenz in München steigt weiterhin an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag einen Wert von 1770,5. Am Vortag lag dieser noch bei 1690,7.

Auch in Bayern steigt die 7-Tage-Inzidenz weiterhin rasant an. Das RKI meldet einen Wert von 1550,0 (Vortag 1451,4). Die bayernweit höchsten Inzidenzen werden aus dem westlichen Münchner Umland gemeldet: An der Spitze liegt der Landkreis Dachau mit 2630,9 - gefolgt von Aichach-Friedberg mit 2314,4.

Corona-Inzidenz in München und Bayern steigt - Der Wert in Deutschland erreicht am Donnerstag einen neuen Höchststand

Die Landeshauptstadt und der Freistaat liegen damit weit über dem Bundesdurchschnitt von 1283,2. Die Inzidenz in Deutschland hat am Donnerstag den gestrigen Höchststand erneut überschritten.

Auch die Zahl der Neu-Infektionen in Deutschland am Donnerstag erneut einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter melden 236 120 Fälle in 24 Stunden. Am Mittwoch wurden 208 498 Fälle gemeldet.

Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen.

Die Lage in den Kliniken in Bayern und München

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 5,6 (Vortag 5,4)

In Bayern werden laut Angaben des Divi-Intensivregister (Stand 08.15 Uhr) 332 Corona-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken behandelt. Von insgesamt 3166 Intensivbetten sind noch 405 nicht belegt.

In München sind noch 36 Intensivbetten in den Kliniken frei. Auf den Intensivstationen liegen 76 Corona-Patienten, davon werden 38 invasiv beatmet.

