Die aktuelle Corona-Inzidenz in München ‒ Bayern hat auch am Freitag den höchsten 7-Tage-Wert in Deutschland

Von: Jonas Hönle

Die aktuelle Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Freitag im Überblick. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die Corona-Inzidenz in Bayern ist die höchste in Deutschland. Der aktuelle 7-Tage-Wert in München und die Lage in den Kliniken am Freitag im Überblick.

Die Corona-Inzidenz in München ist am Freitag wieder leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen aktuellen 7-Tage-Wert von 1287,9. Am Vortag lag er noch bei 1293,7.

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland sinkt am Freitag

Bayern hat weiterhin die höchste Corona-Inzidenz in Deutschland. Der 7-Tage-Wert ist am Freitag allerdings wieder gesunken. Laut RKI liegt er bei 1717,3 (Vortag: 1804,1).

Auch in Deutschland ist die 7-Tage-Inzidenz am Freitag erneut gesunken. Das RKI meldet einen Wert von 1259,5. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1265,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1371,7 (Vormonat: 894,3).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten binnen eines Tages 210.743 neue Corona-Infektionen. Vor einer Woche waren es 220.048 Fälle. Bundesweit wurden 226 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 264 Todesfälle.

Die Corona-Lage in den Kliniken in München und Bayern am Freitag

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Freitag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 6,7 (Vortag: 6,4).

Auf den Intensivstationen der Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 09.15 Uhr) 382 Corona-Patienten behandelt. Von insgesamt 3145 Intensivbetten sind noch 370 frei.

In den Kliniken in München sind noch 24 Intensivbetten frei. Auf den Intensivstationen werden 75 Corona-Patienten behandelt, davon sind 41 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

