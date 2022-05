Die Corona-Inzidenz in München und Bayern am Montag ‒ Die Zahl der Covid-Patienten in den Kliniken

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Montag. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Das RKI meldet die aktuelle Corona-Inzidenz für München, Bayern und Deutschland am Montag. Die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken...

Die Corona-Inzidenz in München liegt am Montag bei 170,4. Diesen Wert meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) zum Wochenstart. Am Vortag lag er noch bei 191,0, vor einer Woche bei 269,8.

Für Bayern meldet das RKI am Montag eine Corona-Inzidenz von 190,0. (Vortag: 201,5; Vorwoche: 323,9).

Da das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) an Wochenenden und Feiertagen keine Zahlen mehr an das RKI übermittelt, fällt die Corona-Inzidenz in München und Bayern sonntags und montags erfahrungsgemäß niedriger aus. Die Fälle werden im Wochenverlauf nachgemeldet. Dadurch schwankt die Zahl von Wochentag zu Wochentag.

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Montag

Die Corona-Inzidenz in Deutschland liegt laut RKI am Montag bei 189,0. (Vortag: 196,2; Vorwoche: 312,1.) Somit liegt Bayern knapp über dem Bundesdurchschnitt, der Wert in München liegt dagegen weit darunter.

Allerdings liefert die Inzidenz wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen kein vollständiges Bild der Infektionslage. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken in München und Bayern am Montag

Das LGL meldet am Montag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 2,8 für Bayern (Vortag: 2,7).

Auf den Intensivstationen in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 09.18 Uhr) 117 Covid-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. In den Kliniken sind von insgesamt 3051 Intensivbetten noch 513 nicht belegt.

In München sind noch 34 Intensivbetten frei. 16 Covid-Patienten werden auf den Intensivstationen behandelt, davon sind 8 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

