Die Corona-Inzidenz in München und Bayern steigt ‒ Mehr Neuinfektionen und Todesfälle in Deutschland gemeldet

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland steigt am Dienstag. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die Inzidenz steigt - sowohl in München und Bayern als auch in Deutschland. Die Zahl der Neuinfektionen, Todesfälle und Corona-Patienten auf Intensivstationen im Überblick...

Die Corona-Inzidenz in München ist am Dienstag wieder angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen aktuellen 7-Tage-Wert von 627,3. Am Vortag lag dieser noch bei 619,5, am Sonntag bei 594,0.

Auch in Bayern steigt die Corona-Inzidenz weiter an. Laut RKI liegt der Wert am Dienstag bei 849,2. Am Vortag lag er noch bei 802,4, vor einer Woche bei 862,5.

Die Gesundheitsämter in Bayern meldeten binnen eines Tages 13 713 Corona-Neuinfektionen und 48 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Infektion mit Sars-CoV-2. Vor einer Woche waren es 7480 registrierte Ansteckungen und 5 Todesfälle.

In Deutschland steigt die Corona-Inzidenz deutlich an. Das RKI meldet am Dienstag einen aktuellen Wert von 909,1. Zum Vergleich: Am Vortag lag er bei 790,8. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 669,9 (Vormonat: 1758,4).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten 136 798 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 22 483 registrierte Ansteckungen.

Unklar ist aber, ob die Daten der Gesundheitsämter die tatsächliche Infektionslage zeigen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl an Fällen aus, die nicht vom RKI erfasst werden - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Deutschlandweit wurden den neuen RKI-Angaben zufolge binnen eines Tages 304 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es sieben Todesfälle.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 5,04 an (Freitag 4,52). Auch hierbei gibt es Tage mit lückenhaften Meldungen. Am Wochenende gibt das RKI keine Hospitalisierungsrate an. In dem Wert erfasst sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Corona-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken in München und Bayern am Montag

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Dienstag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 6,5 für den Freistaat (Vortag: 5,3).

In den Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 08.18 Uhr) 247 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 3068 Intensivbetten im Freistatt sind noch 445 nicht belegt.

In München sind noch 37 Intensivbetten in den Kliniken frei. Auf den Intensivstationen werden 38 Corona-Patienten behandelt, davon sind 18 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

