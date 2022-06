Die Corona-Inzidenz in München und Bayern am Freitag ‒ Neue Omikron-Varianten dominieren in Deutschland

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Freitag. Die Neuinfektionen und Todesfälle sowie die Covid-Patienten auf Intensivstationen...

Die Corona-Inzidenz in München liegt am Freitag bei 321,4. Diesen aktuellen Wert meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) auf seiner Website. Am Mittwoch betrug er noch 409,7, vor einer Woche 304,0.

Für Bayern meldet das RKI am Freitag eine Corona-Inzidenz von 360,8. Am Mittwoch lag dieser noch bei 434,3, vor einer Woche bei 308,5.

Die Entwicklung der Zahlen kann allerdings durch Fronleichnam teilweise verzerrt sein. Da das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) an Wochenenden und Feiertagen keine Zahlen mehr an das RKI übermittelt, fällt die Corona-Inzidenz in München und Bayern danach erfahrungsgemäß niedriger aus. Die Fälle werden am nächsten Werktag nachgemeldet. Dadurch schwankt die Inzidenz von Wochentag zu Wochentag.

Die Corona-Inzidenz in München und Bayern am Freitag - Die Neuinfektionen und Todesfälle in Deutschland

Die Corona-Inzidenz in Deutschland liegt am Freitag bei 427,8. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 480,0 gelegen (Vorwoche: 318,7; Vormonat: 437,6).

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 28 118 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 77 878) und 19 Todesfälle (Vorwoche: 106) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Corona in Deutschland: Neue Omikron-Varianten laut RKI aktuell wohl bereits in der Mehrzahl

Die seit einigen Wochen anteilig zunehmenden Omikron-Sublinien sind nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts derzeit bereits dominierend. „Das starke Wachstum von BA.4 und insbesondere BA.5, aber auch BA.2.12.1, lässt darauf schließen, dass diese Varianten aktuell bereits die Mehrzahl der Nachweise ausmachen“, heißt es im RKI-Wochenbericht zu Sars-CoV-2 von Donnerstagabend. Es stützt sich auf Auswertungen zu Virus-Varianten.

Diese Daten im Bericht beziehen sich stets auf vorvergangene Woche: BA.5 machte damals demnach in einer Stichprobe rund 24 Prozent der positiven Proben aus, das entspricht erneut in etwa einer Verdopplung im Vergleich zum Vorwochenwert. BA.4 und BA.2.12.1 lagen beide bei rund vier Prozent. Wegen der stärkeren Verbreitung im Vergleich zu den bisher vorherrschenden Erregern könnten diese Varianten zu einem Wiederanstieg der Infektionszahlen beitragen, hieß es.

Bei der Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz spricht das RKI für vergangene Woche im Vergleich zur Vorwoche von einer deutlichen Zunahme um rund ein Drittel. Betroffen seien alle Altersgruppen. Auch seien wieder mehr Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen sowie in medizinischen Behandlungseinrichtungen erfasst worden. „Mit dem weiteren Anstieg der Infektionszahlen ist auch mit einem erneut verstärkten Infektionsdruck auf vulnerable Personengruppen zu rechnen.“

Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken in München und Bayern am Freitag

Das LGL meldet am Freitag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 4,3 für Bayern.

In den Kliniken werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 08.18 Uhr) 123 Covid-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 3046 Intensivbetten im Freistaat sind noch 417 nicht belegt.

In den Kliniken in München sind noch 34 Intensivbetten frei. Auf den Intensivstationen werden 15 Covid-Patienten behandelt, davon sind 8 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

