Corona-Inzidenz in München und Bayern sinkt weiter ‒ Deutschland erreicht am Freitag einen neuen Rekord-Wert

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München ist am Freitag weiter gesunken. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Corona-Inzidenz in Deutschland steigt am Freitag erneut an. In München und Bayern sinkt der Wert dagegen weiter - Die Lage in den Kliniken im Überblick...

In München und Bayern sinkt die Corona-Inzidenz, in Deutschland erreicht sie erneut einen neuen Rekord-Wert.

Corona-Inzidenz in München und Bayern sinkt am Freitag - Neuer Rekord-Wert in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitag einen 7-Tage-Wert von 2165,4 für die bayerische Landeshautstadt. Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 2321,9.

Trotz der hohen Zahl an Neu-Infektionen innerhalb eines Tages sinkt die Corona-Inzidenz auch im Freistaat. Die Gesundheitsämter in Bayern melden 45 868 neue Fälle, das RKI meldet einen 7-Tage-Wert von 1811,4 (Vortag: 1817,5). Die Landkreise Landkreise Eichstätt (3896,6), Neuburg-Schrobenhausen (2494,6) und Regen (2465,3) haben dabei die höchsten Werte.

In Deutschland ist die Corona-Inzidenz am Freitag auf 1472,2 (Vortag: 1465,4) gestiegen und hat damit einen neuen Rekord-Wert erreicht. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag der Wert bei 1349,5, im Vormonat bei 387,9.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten 240 172 Neu-Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 248 838 neue Fälle.

Experten gehen jedoch von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit. Auch Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Die Corona-Lage in München und Bayern am Freitag

Das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Freitag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 5,6 (Vortag: 5,8).

In Bayern werden laut Angaben des Divi-Intensivregisters (Stand: 08.15 Uhr) 341 Corona-Patienten auf den Intensivstationen in den Kliniken behandelt. Von insgesamt 3159 Intensivbetten sind noch 375 nicht belegt.

In München sind noch 21 Intensivbetten frei. Auf den Intensivstationen der Kliniken werden 80 Corona-Fälle behandelt, davon sind 42 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

