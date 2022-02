Die aktuelle Corona-Inzidenz in München am Dienstag ‒ Bayern hat den höchsten 7-Tage-Wert in Deutschland

Die Lage im Überblick

Viele Neu-Infektionen und Todesfälle in Deutschland, mehr Corona-Patienten auf den Intensivstationen der Kliniken in Bayern. Die aktuellen Zahlen am Dienstag im Überblick...

Die Corona-Inzidenz in München ist am Dienstag wieder leicht gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der 7-Tage-Wert bei 1362,2. Am Vortag lag er noch bei 1373,9. Auch in Bayern und Deutschland ist die Corona-Inzidenz im Vergleich zu Montag gesunken.

Die Corona-Inzidenz in München sinkt am Dienstag - Bayern hat höchsten 7-Tage-Wert in Deutschland

Die 7-Tage-Inzidenz in Bayern liegt am Dienstag laut RKI bei 1761,9. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag (1789,2) zwar wieder leicht gesunken, aber immer noch der höchste in Deutschland.

Auch die drei Landkreise mit der bundesweit höchsten Inzidenz liegen in Bayern. Der niederbayerische Landkreis Regen weist einen Wert von 3033,1 aus, gefolgt vom unterfränkischen Landkreis Miltenberg mit 2912,8 und dem schwäbischen Landkreis Donau-Ries mit 2840,9.

In Deutschland liegt die Corona-Inzidenz am Dienstag bei 1306,8. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1346,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1437,5 (Vormonat: 772,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 125 902 neue Corona-Infektionen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 306 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 243 Todesfälle.

Die Corona-Lage in den Kliniken in Bayern am Dienstag

Die bayerischen Gesundheitsämter meldeten innerhalb von 24 Stunden 24 042 Neu-Infektionen und 67 Todesfälle im Freistaat.

Auf den Intensivstationen der Kliniken in Bayern stieg die Zahl der Corona-Patienten weiter an. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Dienstag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 5,8.

Das Divi-Intensivregister meldete am Dienstag (Stand 7.05 Uhr) 404 Corona-Patienten - eine Woche zuvor waren es noch 381. Aktuell mussten von ihnen 178 invasiv beatmet werden - vor einer Woche waren es 176.

