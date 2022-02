Die aktuelle Corona-Inzidenz in München ‒ In Bayern steigt der 7-Tage-Wert am Donnerstag wieder an

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München ist am Donnerstag erneut gesunken. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

In Deutschland wurden seit Pandemie-Beginn mehr als 14 Millionen Corona-Infektionen gemeldet. Die aktuelle Inzidenz und Lage in den Kliniken in München und Bayern.

Die Corona-Inzidenz in München ist am Donnerstag weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen 7-Tage-Wert von 1293,7 für die bayerische Landeshauptstadt. Am Vortag lag er noch bei 1357,5.

Auch in Deutschland ist die Inzidenz am Donnerstag wieder gesunken, in Bayern steigt der Wert jedoch weiter an.

In Deutschland wurden seit Pandemie-Beginn mehr als 14 Millionen Corona-Infektionen registriert. Das RKI gab am Donnerstag bekannt, dass die Gesundheitsämter insgesamt 14.188.269 Infektionen gemeldet haben.

Die Inzidenz in Deutschland ist am Donnerstag jedoch weiter gesunken. Das RKI meldet einen 7-Tage Wert von 1265,0.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1306,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1385,1 (Vormonat: 840,3).

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben 216.322 neue Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Vor einer Woche waren es 235 626 Fälle.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 243 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 261 Todesfälle

In Bayern ist die Corona-Inzidenz am Donnerstag erneut gestiegen. Das RKI meldet einen 7-Tage-Wert von 1804,1 (Vortag: 1763,3). Damit ist der Freistaat weiterhin trauriger Spitzenreiter in Deutschland.

Das RKI meldete am Donnerstag 54.681 neue Corona-Infektionen im Freistaat, 12.000 mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Freistaat stieg um 39 auf 21 227.

Die Corona-Lage in den Kliniken in Bayern und München am Donnerstag

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Donnerstag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 6,4 (Vortag: 6,1).

Seit Ende Januar gab es auch auf den Intensivstationen wieder einen Trend nach oben, allerdings nicht kontinuierlich.

In den Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand 09.15 Uhr) 389 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 3136 Intensivbetten im Freistaat sind noch 383 frei.

In München sind nur noch 16 Intensivbetten nicht belegt. Auf den Intensivstationen der Kliniken werden 74 Corona-Patienten behandelt, davon sind 41 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

