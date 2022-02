Die Corona-Inzidenz in München am Sonntag ‒ Bayern hat den höchsten 7-Tage-Wert in Deutschland

Von: Jonas Hönle

Die aktuelle Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Sonntag. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Corona-Inzidenz in Deutschland sinkt, doch die Zahl der Neu-Infektionen ist weiterhin hoch. Die Lage in den Kliniken in München und Bayern am Sonntag.

Die Corona-Inzidenz in München sinkt seit Tagen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntag einen 7-Tage-Wert von 1399,3. Am Freitag lag er noch bei 1445,7.

Auch in Bayern und Deutschland ist die Inzidenz am Sonntag weiter gesunken.

Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland sinkt am Sonntag

Im Freistaat ist der 7-Tage-Wert von 1786,2 am Samstag auf 1773,5 am Sonntag gesunken. Bayern hat damit bundesweit allerdings die höchste Inzidenz.

In Deutschland ist der 7-Tage-Wert ebenfalls gesunken. Laut RKI liegt er am Sonntag bei 1346,3. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1350,4 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1466,5 (Vormonat: 638,8).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 118 032 neue Corona-Infektionen. Vor einer Woche waren es 125 160 Fälle.

Deutschlandweit wurden den neuen RKI-Angaben zufolge binnen 24 Stunden 73 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 58 Todesfälle.

Die Corona-Lage in den Kliniken in München und Bayern am Sonntag

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Sonntag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 5,7.

Auf den Intensivstationen der Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 10.15 Uhr) 401 Corona-Patienten behandelt. Von insgesamt 3105 Intensivbetten sind noch 422 nicht belegt.

In München sind noch 22 Intensivbetten in den Kliniken frei. Auf den Intensivstationen werden 80 Corona-Patienten behandelt, 38 Fälle werden invasiv beatmet.

