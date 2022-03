Die Corona-Inzidenz in München und Deutschland steigt wieder ‒ In Bayern sinkt der Wert am Donnerstag jedoch

Von: Jonas Hönle

Die aktuelle Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Donnerstag. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In München und Deutschland steigt die Corona-Inzidenz am Donnerstag wieder, doch in Bayern sinkt der Wert. Die Patienten-Lage in den Kliniken im Überblick...

Die Corona-Inzidenz in München ist am Donnerstag wieder leicht gestiegen. Der aktuelle 7-Tage-Wert liegt laut Angaben des Robert-Koch-Institut (RKI) bei 1155,7 (Vortag: 1104,9). Der Landkreis München ist dagegen mit 998,3 wieder unter die 1000er-Marke gerutscht.

Auch in Deutschland ist die Inzidenz nach tagelangem Rückgang wieder angestiegen. In Bayern sinkt der Wert weiterhin, befindet sich jedoch noch auf einem hohen Niveau.

Corona-Inzidenz in München und Deutschland steigt - In Bayern sinkt der Wert am Donnerstag weiter

In Bayern ist die Corona-Inzidenz am Donnerstag wieder leicht gesunken. Das RKI meldet einen Wert von 1567,1. Am Vortag lag er noch bei 1574,3.

Der Freistaat liegt im Vergleich der Bundesländer aktuell auf dem dritten Platz. Nur Sachsen-Anhalt (1678,5) und Mecklenburg-Vorpommern (1626,4) haben höhere Zahlen.

Bayern lockert die Corona-Regeln für Gastronomie, Hotels und Schulen. Auch Clubs und Discos dürfen wieder öffnen.

In Deutschland ist die Corona-Inzidenz am Donnerstag wieder gestiegen. Nach mehrtägigem Rückgang meldet das RKI einen Wert von 1174,1. Am Vortag lag er bei 1171,9. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1265,0 (Vormonat: 1283,2).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten binnen eines Tages 210 673 neue Corona-Infektionen. Vor einer Woche waren es 216 322 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 267 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 243 Todesfälle.

Corona-Patienten auf Intensivstationen und freie Intensivbetten - Die Lage in den Kliniken in München und Bayern am Donnerstag

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Donnerstag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 5,5 (Vortag: 6,0).

In den Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 11.15 Uhr) 365 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 3125 Intensivbetten im Freistaat sind noch 444 nicht belegt.

In München sind noch 38 Intensivbetten frei. In den Kliniken werden 61 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt, davon sind 36 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

