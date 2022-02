In München steigt die Corona-Inzidenz ‒ In Deutschland erreicht der Wert am Mittwoch einen neuen Höchststand

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Corona-Inzidenz in München steigt auch am Mittwoch weiter an. In Deutschland erreicht sie einen neuen Höchststand. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Deutschland verzeichnet am Mittwoch einen neuen Höchststand bei der Corona-Inzidenz und bei den Neu-Infektionen. Auch in München und Bayern steigen die Zahlen.

Die Corona-Inzidenz in München steigt weiterhin ungebremst an. In Deutschland hat der Wert am Mittwoch einen neuen Höchststand erreicht. Zudem wurde die 10 Millionen Marke der nachgewiesenen Infektionen seit Pandemie-Beginn überschritten.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Mittwoch

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch einen Wert von 1690,7 für München. Gestern lag er noch bei 1678,8. Auch in Bayern steigt die Inzidenz weiter an. Das RKI meldet hier einen Wert von 1451,4 (Vortag 1421,7).

In Deutschland hat die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen die Marke von 10 Millionen seit Pandemie-Beginn überschritten. Das RKI meldet am Mittwoch insgesamt 10 186 644 Ansteckungen. Der tatsächliche Wert dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Zudem hat die Zahl der Neu-Infektionen in Deutschland innerhalb von 24 Stunden einen neuen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter melden 208 498 Fälle. Am Donnerstag, den 27. Januar, hatte die Zahl erstmals über 200 000 gelegen.

Die 7-Tage Inzidenz gab das RKI mit 1227,5 an. Das ist ebenfalls ein Höchststand.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 4,59 an. Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben.

Die Lage in den Kliniken in München und Bayern

In Bayern liegt die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz nach Angaben des Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 5,4.

In den Kliniken im Freistaat werden laut Divi-Intensivregister (Stand 09.15 Uhr) 338 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 3165 Intensivbetten sind noch 379 nicht belegt.

In München sind noch 33 Intensivbetten frei. Auf den Intensivstationen der Kliniken werden 72 Corona-Patienten behandelt, davon sind 36 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Quelle: www.hallo-muenchen.de