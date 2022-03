Die Corona-Inzidenz in München am Freitag ‒ In Bayern und Deutschland steigt der 7-Tage-Wert wieder an

Von: Jonas Hönle

Die aktuelle Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Freitag im Überblick. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die aktuelle Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Freitag sowie die Patienten-Lage auf den Intensivstationen der Kliniken im Überblick...

Die Corona-Inzidenz in München ist am Freitag wieder gesunken. Nach einem leichten Anstieg am Vortag (1155,7) meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen aktuellen 7-Tage-Wert von 1144,7. Der Landkreis München ist mit 1040,7 (Vortag: 998,3) wieder über die 1000er Marke gerutscht.

Auch in Bayern und Deutschland ist die Corona-Inzidenz am Freitag wieder gestiegen.

Corona-Inzidenz in München sinkt - 7-Tage-Wert in Bayern und Deutschland steigt am Freitag

In Bayern ist die Corona-Inzidenz wieder gestiegen. Das RKI meldet am Freitag einen Wert von 1580,9. Am Vortag lag er noch bei 1567,1. Damit belegt der Freistaat weiterhin den dritten Platz in Deutschland nach Mecklenburg-Vorpommern (1678,2) und Sachsen-Anhalt (1674,2).

Die Gesundheitsämter in Bayern meldeten innerhalb eines Tages 38 591 neue Corona-Infektionen und 64 weitere Todesfälle. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat zeigte am Freitag der Landkreis Regen mit 2812; die niedrigste wies mit 636 der mittelfränkische Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim auf.

In Bayern treten ab Freitag weitere Corona-Lockerungen in Kraft.

In Deutschland ist die Corona-Inzidenz den zweiten Tag in Folge gestiegen. Das RKI gibt den aktuellen Wert mit 1196,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1174,1 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1259,5 (Vormonat: 1349,5).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten binnen eines Tages 217 593 neue Corona-Infektionen. Vor einer Woche waren es 210 743 Ansteckungen. Experten gehen laut dpa-Bericht jedoch von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind.

Bundesweit wurden binnen 24 Stunden 291 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 226 Todesfälle.

Corona-Patienten auf Intensivstationen und freie Intensivbetten - Die Lage in den Kliniken in München und Bayern am Freitag

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Freitag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 5,5 (Vortag: 5,5).

In den Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand 09.15 Uhr) 361 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 3112 Intensivbetten sind noch 372 nicht belegt.

In den Kliniken in München sind noch 33 intensivbetten frei. Auf den Intensivstationen liegen 61 Corona-Patienten, davon werden 33 invasiv beatmet.

