Corona-Inzidenz in München steigt sprunghaft über 2000 ‒ RKI meldet neuen Infektionen-Rekord in Deutschland

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München steigt am Freitag über 2000. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Corona-Inzidenz in München und Deutschland erreicht am Freitag den höchsten Wert seit Pandemie-Beginn. Die Lage in den Kliniken in Bayern im Überblick...

Die Corona-Inzidenz in München hat am Freitag die 2000er Marke sprunghaft überschritten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen neuen Rekord-Wert von 2119,3 (Vortag 1770,5).

In Bayern liegt die Corona-Inzidenz bei 1695,6. Das sind 145,6 mehr als am Donnerstag und der mit Abstand höchste bisher gemeldete Anstieg binnen eines Tages.

In Deutschland erreichen die Corona-Zahlen am Freitag einen neuen Höchststand. Die Gesundheitsämter melden einen neuen Rekord an Neu-Infektionen und die höchste 7-Tage-Inzidenz seit Pandemie-Beginn.

Corona-Inzidenz in München über 2000 - Rekord an Neu-Infektionen in Deutschland

Innerhalb von 24 Stunden wurden nach RKI-Angaben 248 838 neue Corona-Fälle in Deutschland gemeldet. Damit wurde der alte Höchststand von Donnerstag überschritten. Die Inzidenz klettert am Freitag auf den Rekord-Wert von 1349,5.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1283,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1073,0 (Vormonat: 239,9).

Die Diskussion um die Lockerung von Corona-Beschränkungen geht derweil weiter. Befürworter dringen auf vorbereitende Schritte, sie begründen dies mit den bislang weniger schweren Krankheitsverläufen in der Omikron-Welle. Gegner einer baldigen Lockerung warnen vor einer Belastung durch die reine Menge an Infektionen.

Die Corona-Lage in den Kliniken in Bayern und München

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 5,3.

Ein hoher Anteil von Corona-Patienten ist in der Omikron-Welle in den bayerischen Kliniken nicht wegen Covid, sondern wegen anderer Krankheiten in Behandlung. Das gilt aber nur für die Patienten auf den Normalstationen.

Beim überwiegenden Teil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen ist Covid auch die Hauptdiagnose, wie fünf Universitätskliniken und die RoMed-Kliniken Rosenheim auf dpa-Anfrage berichten.

Die Zahlenverhältnisse sind allerdings regional sehr unterschiedlich. Das Uniklinikum rechts der Isar in München antwortete auf die Anfrage, dass die Mehrheit der aktuell mit dem Corona-Virus infizierten Patienten „nicht mehr wegen schwerer Covid-19-Verläufe, sondern aus anderen medizinischen Gründen und einer nebenbefundlichen Sars-CoV-2-Infektion“ aufgenommen werde.

Das nahe Klinikum der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität bezifferte den Anteil der Patienten auf Normalstationen, die wegen einer Sars-CoV-2-Infektion aufgenommen und derzeit in Covid-Stationen behandelt werden, auf über 65 Prozent.

Allerdings betonen mehrere Krankenhäuser, dass die Differenzierung zwischen Haupt- und Nebendiagnose Corona erstens schwierig und zweitens auch nicht in jedem Fall sinnvoll sei. Eine scharfe Trennung zwischen Hospitalisierung „mit“ oder „wegen“ Sars-CoV-2 sei insbesondere bei multimorbiden Patienten nicht möglich, hieß es im Klinikum rechts der Isar. „Multimorbid“ ist der Fachausdruck für Patienten, die an mehreren Leiden gleichzeitig erkrankt sind.

In den Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand 08.15 Uhr) 337 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 3173 Intensivbetten sind noch 398 frei.

In München sind noch 32 Intensivbetten in den Kliniken nicht belegt. 68 Corona-Patienten werden auf den Intensivstationen behandelt, davon sind 33 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

