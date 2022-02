Corona-Inzidenz in München steigt ungebremst an ‒ Kliniken müssen Behandlungen weiterhin aussetzen

Von: Jonas Hönle

Zwei Pflegekräfte arbeiten in Schutzkleidung mit einem Patienten in einem Intensivbett-Zimmer der Asklepios Klinik. © Peter Kneffel/dpa

In München und Bayern steigt die Corona-Inzidenz am Dienstag weiter an. Wegen der Omikron-Welle müssen Kliniken aufschiebbare Behandlungen weiter aussetzen.

Die Corona-Inzidenz in München steigt am Dienstag wieder stark an. Zudem müssen die Kliniken in der Landeshauptstadt aufschiebbare Behandlungen weiter aussetzen.

Die Corona-Inzidenz in München und Bayern am Dienstag

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstagmorgen eine 7-Tage-Inzidenz von 1678,8 für München (Vortag 1568,0). In Bayern liegt der Wert bei 1421,7 (Vortag 1384,6), und damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 1206,2.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gibt die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz mit 5,0 an.

In den Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand 07.15 Uhr) 334 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 3144 Intensivbetten sind noch 454 nicht belegt.

In den Kliniken in München sind noch 33 Intensivbetten frei. 72 Corona-Patienten liegen auf Intensivbetten, davon werden 33 invasiv beatmet.

Kliniken in München müssen Behandlungen wegen Corona weiter aussetzen

Aufgrund der steigenden Corona-Infektionen in der Omikron-Welle müssen zahlreiche Krankenhäuser in München aufschiebbare Behandlungen weiter aussetzen. Die Regierung von Oberbayern habe 76 Kliniken im Regierungsbezirk verpflichtet, noch bis Ende Februar von unter medizinischen Aspekten nicht sofort notwendigen Behandlungen abzusehen, teilte die Behörde am Montag mit. Dadurch soll die Kapazität für Notfall- und Intensivpatienten sichergestellt werden.

Die Maßnahme trat im November 2021 in Kraft und werde nun bis zum 28. Februar verlängert.

Zwar sei die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten in Oberbayern tendenziell rückläufig. Gleichzeitig steige jedoch der Belegungsdruck für normale Krankenhausbetten. Durch die hoch ansteckende Omikron-Variante komme es zudem zu einer angespannten Personalsituation in den Kliniken, da viele Mitarbeiter wegen Quarantäne oder Isolation ausfallen.

Medizinisch dringliche Operationen wie zeitkritische Herz- oder Tumor-Operationen sind nicht von der Regelung betroffen.

Diese Kliniken sind in München von der Maßnahmen betroffen:

Klinik Augustinum München



Krankenhaus Barmherzige Brüder, München



München Klinik Bogenhausen



Artemed Klinikum München Süd



Deutsches Herzzentrum München



Klinikum Dritter Orden, München-Nymphenburg



Klinikum der LMU, München-Großhadern



München Klinik Harlaching



Internistisches Klinikum München-Süd



Krankenhaus Martha-Maria, München-Solln



Klinikum der LMU – München-Innenstadt



München Klinik Neuperlach



Krankenhaus Neuwittelsbach



HELIOS Klinikum München-West



HELIOS Klinikum München-Perlach



Klinikum rechts der Isar der TU München



Rotkreuzklinikum München, Betriebsstätte Nymphenburg

München Klinik Schwabing



ISAR Klinikum, München-Innenstadt

