Corona-Inzidenz in München sinkt weiter ‒ Die aktuellen Zahlen in Bayern und Deutschland am Mittwoch

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München am Mittwoch und die aktuellen Zahlen in Bayern und Deutschland. (Symbolbild) © dpa/Peter Kneffel

Auch am Mittwoch ist die Corona-Inzidenz in München weiter gesunken. Die aktuellen Zahlen in Deutschland und die Lage in den Kliniken in Bayern...

Die Corona-Inzidenz in München sinkt weiter. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch einen 7-Tage-Wert von 1471,5. Am Vortag lag er noch bei 1604,2.

Auch in Bayern und Deutschland sinken die Corona-Zahlen am Mittwoch.

Corona-Inzidenz in München sinkt am Mittwoch - RKI meldet auch niedrigere Zahlen in Bayern und Deutschland

In Bayern ist die Corona-Inzidenz wieder leicht gesunken. Laut RKI liegt der 7-Tage-Wert am Mittwoch bei 1764,8.

Am vergangenen Mittwoch hatte die Inzidenz im Freistaat ihren bisherigen Höhepunkt von 1840,4 erreicht. Aktuell weist Bayern deutschlandweit die zweithöchste Inzidenz hinter Brandenburg auf. Die Zahl der Todesfälle in Bayern im Zusammenhang mit Corona seit Pandemie-Beginn stieg um 38 auf 20 934.

Noch vor dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch hat Bayern weitere Lockerungen beschlossen. Die neuen Corona-Regeln treten bereits am Donnerstag in Kraft.

Die Corona-Inzidenz in Deutschland ist den vierten Tag in Folge gesunken. Das RKI meldet am Mittwoch einen 7-Tage-Wert von 1401,0. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1437,5 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1450,8 (Vormonat: 515,7).

Ob die Entwicklung bereits die Trendwende in der aktuellen Omikron-Welle ist, ist derzeit noch unklar. Die Inzidenz-Zahlen haben im Moment nur begrenzte Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind.

Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen - die Infektion fließt damit nicht in die offizielle Statistik ein.

Die Corona-Lage in den Kliniken in München und Bayern am Mittwoch

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Mittwoch eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 5,3 (Vortag: 5,2).

Auf den Intensivstationen der Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand 09.15 Uhr) 386 Corona-Patienten behandelt. Von insgesamt 3146 Intensivbetten sind noch 383 frei.

In München sind noch 28 Intensivbetten in den Kliniken nicht belegt. 72 Corona-Patienten liegen auf den Intensivstationen, davon werden 38 invasiv beatmet.

