Die aktuelle Corona-Inzidenz in München ‒ 7-Tage-Wert in Bayern und Deutschland steigt am Montag wieder an

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Montag im Überblick. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Corona-Inzidenz in Bayern ist die höchste in ganz Deutschland und der Wert steigt am Montag wieder an. Die aktuelle Lage in den Kliniken in München...

Die Corona-Inzidenz in München ist am Montag wieder leicht gesunken. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der 7-Tage-Wert bei 1373,9. Am Vortag wurde noch 1399,3 gemeldet. In Bayern und Deutschland ist die Corona-Inzidenz dagegen wieder gestiegen.

Corona-Inzidenz in München sinkt - Wert in Bayern und Deutschland steigt am Montag

In Bayern ist die 7-Tage-Inzidenz am Montag wieder leicht gestiegen. Das RKI meldet einen Wert von 1789,2 (Vortag: 1773,5) und knapp 21.000 Neu-Infektionen. Damit hat der Freistaat weiterhin die bundesweit höchste Inzidenz.

Auch die beiden Landkreise mit den höchsten Werten in Deutschland liegen in Bayern: Der niederbayerische Landkreis Regen (3061,6) und der unterfränkische Landkreis Miltenberg (2919,8).

Auch in Deutschland ist die Corona-Inzidenz nach einem mehrtätigen Rückgang wieder leicht gestiegen. Laut RKI liegt der 7-Tage-Wert bei 1346,8. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1346,3 gelegen. Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 1459,8 (Vormonat: 706,3).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten innerhalb von 24 Sunden 73 867 neue Corona-Infektionen. Vor einer Woche waren es 76 465 neue Fälle.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen eines Tages 22 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 42 Todesfälle.

Die Corona-Lage in den Kliniken in München und Bayern am Montag

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Montag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 5,8 (Vortag: 5,7).

Auf den Intensivstationen der Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 09.15 Uhr) 406 Corona-Patienten behandelt. Von insgesamt 3113 Intensivbetten sind noch 431 frei.

In München sind noch 28 Intensivbetten in den Kliniken nicht belegt. Auf den Intensivstationen werden 77 Corona-Patienten behandelt, davon sind 38 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

