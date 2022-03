Corona-Inzidenz in München steigt am Donnerstag weiter an ‒ Neuinfektionen in Deutschland erreichen Rekord

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München steigt am Donnerstag weiter an. Neuinfektionen in Deutschland erreichen einen neuen Rekord. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die Neuinfektionen in Deutschland haben einen neuen Rekord erreicht. Auch die Corona-Inzidenz in München und Bayern steigt am Donnerstag weiter an.

Die Corona-Inzidenz in München ist am Donnerstag auf 1234,2 gestiegen. Am Vortag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) noch einen 7-Tage-Wert von 1223,8.

Auch in Bayern ist die Inzidenz weiter gestiegen, in Deutschland meldet das RKI am Donnerstag einen neuen Rekord an Corona-Neuinfektionen.

Corona-Inzidenz in München und Bayern steigt am Donnerstag - Rekord an Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland registriert das RKI einen Rekord an Corona-Neuinfektionen. Die Gesundheitsämter melden am Donnerstag 262 752 neue Fälle in 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 210 673 Ansteckungen.

Die bundesweite Corona-Inzidenz stieg ebenfalls deutlich auf 1388,5. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1319,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1174,1 (Vormonat: 1465,4).

Experten gehen laut dpa-Bericht von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen eine Tages 259 Todesfälle, davon 51 in Bayern, verzeichnet. Vor einer Woche waren es 267 Todesfälle.

In Bayern ist die Corona-Inzidenz am Donnerstag ebenfalls deutlich gestiegen. Das RKI meldet einen 7-Tage-Wert von 1699,9 (Vortag: 1619,3). Im Vergleich der Bundesländer liegt der Freistaat damit auf Platz vier - nach Mecklenburg-Vorpommern (1938,1), Sachsen-Anhalt (1715,1) und Thüringen (1712,3).

Die Lage in den Kliniken in München und Bayern am Donnerstag - Corona-Patienten auf den Intensivstationen und frei Intensivbetten

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Donnerstag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 6,4 (Vortag: 5,9).

In den Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 09.15 Uhr) 379 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Von Insgesamt 3142 Intensivbetten im Freistaat sind noch 391 nicht belegt.

In München sind noch 25 Intensivbetten in den Kliniken nicht belegt. Auf den Intensivstationen werden 60 Corona-Patienten behandelt, davon sind 33 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Quelle: www.hallo-muenchen.de