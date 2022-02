Corona-Inzidenz in München erreicht am Sonntag neuen Rekord ‒ Debatte um Lockerungen trotz hoher Zahlen

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München erreicht am Sonntag einen neuen Rekord. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Trotz der hohen Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland wird weiter über mögliche Lockerungen debattiert. Die hängen von der Lage in den Kliniken ab.

Die Corona-Inzidenz in München steigt weiter an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntag einen neuen Rekord-Wert von 2360,5. (Freitag 2119,3).

Auch die 7-Tage-Inzidenz in Bayern und Deutschland erreicht seit Tagen neue Höchststände. Im Freistaat liegt der Wert am Sonntag bei 1756,0 und damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 1400,8.

Trotz der steigenden Corona-Zahlen wird weiter über mögliche Lockerungen debattiert. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) unterstützt den von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorgeschlagenen Stufenplan für Öffnungsschritte, warnt aber vor übertriebenen Erwartungen. Die Pandemie habe gelehrt, „dass wir nicht zu voreilig sein dürfen und wir unsere Situation nicht immer mit anderen Ländern vergleichen können“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstag).

Die Lage in den Kliniken müsse genau beobachtet werden. Momentan gebe es dort ein stabiles Bild trotz explodierender Infektionszahlen, sagte der Minister. „Wenn wir die gegenwärtige Situation über das Maximum der Infektionszahlen hinweg halten können, ist uns der Weg für weitere Erleichterungen eröffnet.“

Der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner warnte ebenfalls in der „Augsburger Allgemeinen“ vor schnellen Lockerungsschritten. Man könne über diese zwar jetzt nachdenken, „aber realisieren sollte man sie jetzt noch nicht“, sagte der Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing. Bis mindestens April seien hohe Inzidenzen zu erwarten. „Zwar gibt es bei Omikron nicht so schwere Verläufe, aber immerhin sind es trotzdem 0,5 Prozent der Neuinfizierten, die rein statistisch gesehen schwer erkranken.“

Die Corona-Lage in den Kliniken in Bayern und München am Sonntag

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Sonntag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 5,7.

Laut Divi-Intensivregister (Stand 08.15 Uhr) werden in den Kliniken in Bayern 316 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 3122 Intensivbetten sind noch 440 nicht belegt.

In München sind noch 47 Intensivbetten frei. Auf den Intensivstationen der Kliniken liegen 68 Corona-Patienten, davon werden 37 invasiv beatmet.

