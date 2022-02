Corona-Zahlen am Montag: Rekord-Inzidenz in München ‒ Werte in Bayern und Deutschland erreichen Höchststand

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München erreicht am Montag einen neuen Rekord-Wert. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Corona-Inzidenz in Deutschland steigt auch am Montag weiter an und erreicht einen neue Rekord-Wert. Die Lage in den Kliniken in München und Bayern im Überblick.

Die Corona-Inzidenz in München steigt weiter an und erreicht einen neuen Rekord-Wert von 2392,6. Das meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag. Am Vortag lag er noch bei 2360,5.

Auch die Werte in Bayern und Deutschland erreichen am Montag einen neuen Höchststand

In Bayern steigt die Inzidenz seit Tagen. Laut RKI liegt der Wert am Montag bei 1786,0. (Vortag: 1756,0)

Trotz der hohen Corona-Inzidenz fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen Stufenplan für Öffnungen. Ein Münchner Experte rät jedoch von schnellen Lockerungen ab.

Auch in Deutschland hat die Corona-Inzidenz erneut einen Höchststand erreicht. Nach Angaben des RK liegt der 7-Tage Wert am Montag bei 1426,0.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1400,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1176,8 (Vormonat: 303,4).

Die bundesweit höchste Inzidenz hatte erneut der Landkreis Fürstenfeldbruck mit 4083,8 (Vortag: 3822,8). Wie akkurat die Werte für Fürstenfeldbruck sind, ist allerdings unklar. In dem Landkreis bei München hatte es zuletzt durch Meldeverzögerungen und massenhafte Nachmeldungen starke Verzerrungen bei der Inzidenz gegeben.

Die Corona-Lage in den Kliniken in Bayern und München

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Montag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 5,4.

Auf den Intensivstationen in den Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand 09.15 Uhr) 325 Corona-Patienten behandelt. Von insgesamt 3127 Intensivbetten im Freistaat sind noch 495 nicht belegt.

In München sind noch 43 Intensivbetten frei. Auf den Klinik-Intensivstationen werden 68 Corona-Patienten behandlt, davon sind 38 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

