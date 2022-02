Corona-Inzidenz in München sinkt wieder ‒ Bayern und Deutschland erreichen am Dienstag erneut Rekord-Werte

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München sinkt am Dienstag wieder. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

In Bayern und in Deutschland steigt die Corona-Inzidenz und erreicht am Dienstag erneut einen Rekord in der Pandemie. In München dagegen sinkt der Wert wieder.

Nachdem die Corona-Inzidenz in München einen Rekord nach dem anderen gebrochen hat, ist der Wert zum ersten Mal seit Langem wieder gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag einen 7-Tage-Inzidenz von 2206,2 für die Landeshauptstadt. Am Vortag lag er noch bei 2392,6.

In Bayern und Deutschland erreicht die Corona-Inzidenz jedoch weiterhin Rekord-Werte.

Das RKI meldet für Deutschland am Dienstag eine auf 1441,0 gestiegenen Corona-Inzidenz und damit erneut einen Höchstwert. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1426,0 gelegen, vor einer Woche bei 1206,2 (Vormonat: 335,9).

Auch in Bayern steigt der 7-Tage-Wert der Neu-Infektionen. Laut RKI liegt der Wert am Dienstag bei 1819,1. Am Vortag hatte dieser Wert noch bei 1786 gelegen, vor einer Woche bei 1421,7. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 28 285 Corona-Neuinfektionen und 29 Todesfälle im Freistaat.

Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr auf diese Weise bestätigen lassen - und die damit nicht in die offizielle Statistik einfließen.

Trotz der hohen Zahlen kündigte Söder das Ende der Gastronomie-Sperrstunde, mehr Zuschauer bei Sport- und Kultur-Veranstaltungen und 3G-Regel beim Friseur an. Das Kabinett soll die Corona-Lockerungen in Bayern am Dienstag beschließen-

Die Corona-Lage in den Kliniken in Bayern und München

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Dienstag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 5,3 (Vortag: 5,4)

Auf den Intensivstationen der Kliniken in Bayern werden laut Divi-Angaben (Stand: 08.15 Uhr) 332 Corona-Patienten behandelt. Von insgesamt 3140 Intensivbetten sind im Freistaat von 429 frei.

In München sind noch 27 Intensivbetten in den Kliniken nicht belegt. 72 Corona-Patienten werden auf den Intensivstationen in der Landeshauptstadt behandelt, davon sind 41 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Impfwillige haben ab Dienstag mehr Möglichkeiten sich gegen Corona zu immunisieren. In Bayern wird die Corona-Impfung dann auch in Apotheken verabreicht.

