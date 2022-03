Corona-Inzidenz in München steigt deutlich ‒ Bayern und Deutschland erreichen neuen Rekord-Wert am Dienstag

Von: Jonas Hönle

Die aktuelle Corona-Inzidenz in München am Dienstag und die Zahlen aus Bayern und Deutschland im Überblick. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die Corona-Inzidenz in München steigt am Dienstag weiterhin an. In Bayern steigt der Wert über 2000, in Deutschland wird ein neuer Rekord seit Pandemie-Beginn gemeldet.

Die Corona-Inzidenz in München ist am Dienstag wieder deutlich gestiegen. Bayern und Deutschland haben einen neuen Rekord-Wert seit Pandemie-Beginn erreicht.

Für die bayerische Landeshauptstadt meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) eine aktuelle Inzidenz von 1635,5. Am Montag lag sie noch bei 1566,9, es wurden 3.720 Corona-Neuinfektionen und 2 weitere Todesfälle gemeldet.

In Bayern hat die Corona-Inzidenz am Dienstag einen neuen Rekord-Wert von 2027,0 erreicht. Am Vortag hatte der Wert bei 1990,7 gelegen, vor einer Woche noch bei 1560,4.

Der Freistaat hat damit nach Mecklenburg-Vorpommern (2267,0) die bundesweit zweithöchste Inzidenz. Auf dem dritten Platz liegt Thüringen (2014,3).

Auf Kreisebene verzeichneten am Dienstag die Landkreise Haßberge (3225,2) und Regen (3026,7) die höchste Inzidenz im Freistaat.

Die bayerischen Gesundheitsämter meldeten innerhalb eines Tages 32 867 Corona-Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 33 auf 21 921.

Corona-Inzidenz in Bayern und Deutschland erreicht am neuen Rekord-Wert

Das RKI meldet am Dienstag auch für Deutschland einen neuen Rekord-Wert. Die Corona-Inzidenz liegt aktuell bei 1585,4. Am Vortag hatte der Wert bei 1543,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1293,6 (Vormonat: 1437,5).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten binnen eines Tages 198 888 Corona-Neuinfektionen. Im Vergleich zum Vortag waren das gut 100 000 Neuinfektionen mehr (Montag: 92 378 Neuinfektionen). Dieser Anstieg ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass am Wochenende weniger getestet wird und die Gesundheitsämter am Wochenende keine Fallzahlen melden. Am Dienstag vor einer Woche waren es 156 799 Corona-Neuansteckungen.

Experten gehen laut dpa-Bericht von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 238 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 324 Todesfälle.

Die Corona-Lage in den Kliniken in München und Bayern am Dienstag

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Dienstag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 6,8.

Auf den Intensivstationen der Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 10.15 Uhr) 435 Corona-Patienten behandelt. Von insgesamt 3103 Intensivbetten sind noch 366 nicht belegt.

In den Kliniken in München sind noch 26 Intensivbetten frei. Auf den Intensivstationen werden 67 Corona-Patienten behandelt, davon sind 34 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

