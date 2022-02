Die Corona-Inzidenz in München steigt wieder ‒ Bayern und Deutschland erreichen am Mittwoch erneut Rekord-Wert

Die aktuelle Lage

+ © Hauke-Christian Dittrich/dpa Die Corona-Inzidenz in München steigt am Mittwoch wieder an. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Hönle schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Corona-Inzidenz in München steigt wieder an. Bayern und Deutschland erreichen am Mittwoch einen neuen Rekord-Wert. Die Lage in den Kliniken im Überblick...

Nachdem die Corona-Inzidenz in München gestern zum ersten Mal seit langer Zeit wieder gesunken war, meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch erneut einen steigenden 7-Tage-Wert. Die Inzidenz liegt am Mittwoch bei 2385,9 (Vortag: 2206,2)

+ *HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Corona-Inzidenz in München steigt am Mittwoch - Bayern und Deutschland erreichen erneut Rekord-Wert

In Bayern ist die Corona-Inzidenz ebenfalls gestiegen. Laut RKI liegt der Wert am Mittwoch bei 1840,4 (Vortag: 1819,1). Die Gesundheitsämter im Freistaat melden 44 890 Neu-Infektionen und 45 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden.

Die höchste 7-Tage-Inzidenz meldeten die Landkreise Fürstenfeldbruck (3553,5), Eichstätt (3506,8) und Weilheim-Schongau (2472,6).

Das Kabinett in Bayern hat am Dienstag trotz der hohen Corona-Zahlen massive Corona-Lockerungen beschlossen.

Auch in Deutschland meldet das RKI einen Inzidenz-Anstieg und damit wieder einen neuen Rekord-Wert. Die Gesundheitsämter innerhalb von 24 Stunden 234 250 Neu-Infektionen - wobei etliche Infektionen unentdeckt bleiben dürften..

Die Corona-Inzidenz liegt am Mittwoch bei 1450,8. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1441,0 gelegen, vor einer Woche bei 1227,5 (Vormonat: 335,9).

Die Corona-Lage in den Kliniken in München und Bayern

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Mittwoch eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 5,3 (Vortag: 5,3).

In den Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand 09.15 Uhr) 334 Patienten mit einer Corona-Infektion auf den Intensivstationen behandelt. Von insgesamt 3149 Intensivbetten sind noch 412 nicht belegt.

In München sind noch 34 Intensivbetten in den Kliniken frei. Auf den Intensivstationen werden 78 Corona-Patienten behandelt, davon sind 46 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Quelle: www.hallo-muenchen.de