Corona-Inzidenz in München steigt ungebremst ‒ Bayern und Deutschland erreichen am Freitag neuen Rekord-Wert

Die Zahlen im Überblick

+ © Matthias Balk/dpa Die Corona-Inzidenz in München steigt am Freitag. Bayern und Deutschland erreichen einen neuen Rekord-Wert. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Hönle schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In München steigt die Corona-Inzidenz am Freitag weiter an. Bayern und Deutschland erreichen erneut einen Rekord-Wert. Die Zahl der Neuinfektionen klettert auf einen Höchststand.

Die Corona-Inzidenz in München steigt auch am Freitag weiter an. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der aktuelle 7-Tage-Wert bei 1718,1. Am Vortag lag dieser noch bei 1706,0 und es wurden 4.782 Neuinfektionen und 2 Todesfälle gemeldet.

In Bayern und Deutschland steigt die Inzidenz am Freitag ebenfalls an und erreicht einen neuen Rekord-Wert. Auch die Zahl der bundesweiten Corona-Neuinfektionen erreichet einen neuen Höchststand.

+ *HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Corona-Inzidenz in München steigt am Freitag - Neuer Rekord-Wert in Bayern und Deutschland

Die Corona-Inzidenz in Bayern hat am Freitag einen neuen Rekord-Wert von 2141,9 erreicht. (Vortag 2079,8). Die Gesundheitsämter im Freistaat meldeten innerhalb eines Tages 58 436 Corona-Neuinfektionen.

Die Inzidenz war in den vergangenen elf Tagen fast täglich gestiegen und hatte neue Höchstwerte erreicht, lediglich am Mittwoch war sie leicht gesunken.

Der Freistaat liegt im bundesweiten Vergleich auf Platz drei - hinter Mecklenburg-Vorpommern (2468,1) und dem Saarland (2239,0).

Corona-Inzidenz in Deutschland erreicht neuen Rekord-Wert - Höchststand an Neuinfektionen

Die Corona-Inzidenz in Deutschland ist am Freitag ebenfalls auf einen neuen Rekord-Wert geklettert - Das RKI meldet 1706,3. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1651,4 gelegen, vor einer Woche bei 1439,0 (Vormonat: 1371,7).

Auch die Zahl der bundesweiten Corona-Neuinfektionen ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten 297 845 Ansteckungen in 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 252 836 erfasste Neuinfektionen gewesen.

Experten gehen laut dpa-Bericht von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 226 Todesfälle, davon 39 in Bayern, verzeichnet. Vor einer Woche waren es 249 Todesfälle gewesen

Die Corona-Lage in den Kliniken in München und Bayern am Freitag

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Freitag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 7,3 (Vortag: 7,4).

Auf den Intensivstationen der Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 09.15 Uhr) 421 Corona-Patienten behandelt. Von insgesamt 3071 Intensivbetten im Freistatt sind noch 346 nicht belegt.

In den Kliniken in München sind noch 25 Intensivbetten frei. Auf den Intensivstationen werden 63 Corona-Patienten behandelt, davon sind 35 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.