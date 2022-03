Corona-Inzidenz in München steigt weiter an ‒ Deutschland erreicht am Mittwoch erneut einen Rekord-Wert

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Corona-Inzidenz in München steigt am Mittwoch. Deutschland erreicht einen neuen Rekord-Wert. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

In München steigt die Corona-Inzidenz am Mittwoch weiter an, in Deutschland erreicht sie einen neuen Rekord. Der Wert in Bayern sinkt dagegen, bleibt aber auf einem hohem Niveau.

Die Corona-Inzidenz in München ist weiter angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch einen 7-Tage-Wert von 1666,2. Am Vortag lag er noch bei 1635,5 und es wurden 4287 Corona-Neuinfektionen und 5 Todesfälle gemeldet.

Auch in Deutschland steigt die Inzidenz und erreicht einen neuen Rekord. In Bayern dagegen sinkt der Wert wieder leicht, bleibt aber über der 2000er Marke.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

+++ Die Corona-Inzidenz in München steigt auch am Donnerstag weiter an. Bayern und Deutschland erreichen einen neuen Rekord-Wert. +++

Corona-Inzidenz in München steigt - 7-Tage-Wert in Deutschland erreicht am Mittwoch neuen Rekord

Die Corona-Inzidenz in Deutschland hat am Mittwoch einen neuen Rekord-Wert von 1607,1 erreicht. Zum Vergleich: Am Vortag meldete das RKI einen Wert von 1585,4. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1319,0 (Vormonat: 1401,0).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten binnen eines Tages 262 593 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 215 854 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Lesen Sie auch Corona-Inzidenz in München steigt am Donnerstag weiter an ‒ Neuinfektionen in Deutschland erreichen Rekord Die Neuinfektionen in Deutschland haben einen neuen Rekord erreicht. Auch die Corona-Inzidenz in München und Bayern steigt am Donnerstag weiter an. Corona-Inzidenz in München steigt am Donnerstag weiter an ‒ Neuinfektionen in Deutschland erreichen Rekord Corona-Inzidenz in München steigt ‒ Rekord-Wert in Bayern und Deutschland, auch Höchststand bei Neuinfektionen In München steigt die Corona-Inzidenz am Donnerstag weiter an. Bayern und Deutschland erreichen einen neuen Rekord-Wert, auch die Neuinfektionen klettern auf einen Höchststand. Corona-Inzidenz in München steigt ‒ Rekord-Wert in Bayern und Deutschland, auch Höchststand bei Neuinfektionen

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 269 Todesfälle, davon 46 in Bayern, verzeichnet. Vor einer Woche waren es 314 Todesfälle.

Nach Rekord-Wert am Vortag - Corona-Inzidenz in Bayern sinkt am Mittwoch leicht

Die Corona-Inzidenz in Bayern ist nach neun Tagen Anstieg erstmals wieder leicht gesunken. Am Mittwoch meldet das RKI 2008,5. Am Vortag lag sie noch bei dem Rekord-Wert von 2027,0. Vor zehn Tagen hatte die Inzidenz allerdings noch um gut 500 niedriger gelegen.

Die höchsten Inzidenzwerte auf Landkreisebene meldete das RKI für die Landkreise Haßberge mit 3144,5 und Würzburg mit 2997,6.

Bayern nutzt eine Übergangsfrist für Corona-Maßnahmen - die aktuellen Regeln bleiben somit länger in Kraft. Allerdings fällt die Maskenpflicht in den Grundschulen schon früher.

Die Corona-Lage in den Kliniken in München und Bayern am Mittwoch

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Mittwoch eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 7,4 (Vortag: 6,8).

In den Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 09.15 Uhr) 415 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Hier hat sich zuletzt ein leicht steigender Trend gezeigt. Von insgesamt 3106 Intensivbetten im Freistaat sind noch 389 nicht belegt.

In München werden 63 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt, davon sind 32 an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Noch 30 Intensivbetten in den Kliniken sind frei.

Quelle: www.hallo-muenchen.de