Aktuelle Corona-Inzidenz in München, Bayern & Deutschland am Sonntag

Von: Marco Litzlbauer

Aktuelle Corona-Inzidenz in München, Bayern & Deutschland am Sonntag © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Corona-Zahlen für München, Bayern und Deutschland am Sonntag: Aktuelle Inzidenz & die Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken.

München ‒ Die Corona-Inzidenz in München beträgt am Sonntag 110,8. Damit ist der Wert, der am Freitag noch bei 107,5 lag, weiter leicht angestiegen. Vor einer Woche meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) noch 101,6.

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Sonntag

Für Bayern meldet das RKI am Sonntag eine Inzidenz von 114,4. In der Vorwoche lag der Wert bei 105,2.

Bundesweit liegt die Inzidenz bei 215,5 (Vorwoche: 199,4), was vor allem dadurch zu erklären ist, dass in allen nördlichen Bundesländern die Inzidenz deutlich höher ist als aktuell im Süden. „Spitzenreiter ist Niedersachsen mit 418,0.

Wie immer weist das RKI am Wochenende darauf hin, dass die tagesaktuellen Zahlen mit Vorsicht zu interpretieren sind. Da am Wochenende nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden keine Daten am RKI eingelesen, sodass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt.

Aus diesem Grund stellen wir die Werte auch immer in Vergleich mit denen der Vorwoche.

Die Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken

In den Kliniken in München liegen laut Angaben des Divi-Intensivregisters (Stand: 9.18 Uhr) 19 (Vorwoche: 15) Covid-Patienten zur Behandlung auf Intensivstationen. Diese Fälle belegten 4,42 Prozent der Intensivbetten - 30 sind noch frei.

Bayernweit liegen 113 Covid-Patienten (3,76 Prozent der Intensivpatienten) auf Intensivbetten. Von insgesamt 3004 verfügbaren Plätzen auf den Intensivstationen sind 324 nicht belegt.

Anzahl der freien Intensivbetten in München

In München sind aktuell (Stand: 9.18 Uhr) 6,98 Prozent der Intensivbetten frei. Also 30 der insgesamt 430. Als problematisch wird ein freier Bettenanteil von unter 15 oder sogar unter 10 Prozent angesehen.

