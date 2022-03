Corona-Inzidenz in München steigt weiter - anders die Zahlen für Bayern

Von: Andreas Schwarzbauer

Die Inzidenz in München steigt durch die Omikron-Variante weiter. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

In München steigt die Corona-Inzidenz am Sonntag weiter an. Bayernweit sind die Zahlen nach einem erneuten Rekordwert am Samstag gesunken. Lockerungen traten in Kraft

Die Corona-Inzidenz in München ist am Sonntag erneut leicht gestiegen. Der 7-Tage-Wert liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 1723,2. Am Freitag lag die 7-Tage-Inzidenz bei 1718,1.

Corona-Inzidenz in Bayern sinkt leicht

Bayernweit ist die Inzidenz dagegen leicht auf 2133,5 gesunken. Am Vortag hatte sie noch einen Rekordwert von 2175,3 erreicht. Bayern hat dennoch die vierthöchste Inzidenz aller Bundesländer. Nur in Mecklenburg-Vorpommern (2490,0), dem Saarland (2277,3) und Sachsen (2232,9) liegt sie noch höher.

Die Corona-Zahlen war in den vergangenen Tagen fast täglich gestiegen und hatten neue Höchstwerte erreicht, nur am Mittwoch war die Inzidenz leicht gesunken. Dennoch wurden in Bayern am Samstag Corona-Regeln gelockert: Unter anderem entfallen jegliche Kapazitäts- und Personenobergrenzen für Veranstaltungen sowie das Tanz- und Musikverbot in der Gastronomie.

Gelockerte Corona-Regeln in Kirchen und Seilbahnen

Auch für die Kirchen gibt es keine Zugangsbeschränkungen mehr. Allerdings müssen die Besucher von Gottesdiensten im Gebäuden weiterhin eine FFP2-Maske tragen. „Am festen Sitz- oder Stehplatz darf die Maske abgenommen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen, die nicht demselben Hausstand angehören, zuverlässig gewahrt bleibt“, teilt ein Sprecher des Erzbistum München und Freising mit.

In Seilbahnen entfällt die 2G-Regelung, es gibt dann keine Zugangsbeschränkungen mehr. Allerdings bleibt die Maskenpflicht in geschlossenen Kabinen.

Bayern bremst bei Lockerungen

Bayern nutzt allerdings überall, wo dies rechtlich möglich ist, eine Übergangsfrist im überarbeiteten Infektionsschutzgesetz aus. Deshalb bleibt es bis zum 2. April bei den bisherigen Zugangsbeschränkungen, also etwa 2G im Freizeitbereich, 2G plus in Diskotheken oder 3G in Gaststätten und Hochschulen. Im Handel, in Freizeiteinrichtungen und anderswo gilt weiter FFP2-Maskenpflicht.

