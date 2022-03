Die aktuelle Corona-Inzidenz in München am Montag ‒ In Bayern und Deutschland steigt der 7-Tage-Wert erneut an

Von: Jonas Hönle

Die aktuelle Corona-Inzidenz in München am Montag und die Zahlen aus Bayern und Deutschland im Überblick. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die Corona-Inzidenz in Deutschland steigt wieder an. Der aktuelle 7-Tage-Wert in München und Bayern sowie die Patienten-Lage auf den Intensivstationen der Kliniken im Überblick...

Die Corona-Inzidenz in München ist am Montag wieder leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen aktuellen 7-Tage-Wert von 1124,8. Am Vortag lag er noch bei 1113,1. Auch in Bayern und Deutschland ist die Corona-Inzidenz am Montag wieder gestiegen.

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland steigt am Montag

Die Corona-Inzidenz in Bayern ist am Montag laut RKI auf 1541,9 gestiegen - nach 1507,1 am Sonntag und 1696 am Montag vor einer Woche. Bundesweit liegt der Freistaat nach Mecklenburg-Vorpommern (1764,7) und Sachsen-Anhalt (1701,3) auf dem dritten Platz.

Der Landkreis mit der bayernweit höchsten Inzidenz ist Garmisch-Partenkirchen mit 2981,5 - es ist zugleich der bundesweit höchste Wert unter den kreisfreien Städten und Landkreisen.

Schüler müssen ab Montag im Sportunterricht keine Masken mehr tragen. Die Corona-Lockerungen in Bayern im Überblick.

In Deutschland ist die Corona-Inzidenz den fünften Tag in Folge gestiegen. Das RKI meldet am Montag einen Wert von 1259,2. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1231,1 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1238,2 (Vormonat: 1426,0).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten binnen eines Tages 78 428 neue Corona-Infektionen. Vor einer Woche waren es 62 349 Ansteckungen. Experten gehen laut dpa-Bericht jedoch von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 24 Todesfälle, davon vier in Bayern, verzeichnet. Vor einer Woche waren es ebenfalls 24 Todesfälle.

Patienten auf Intensivstationen und freie Intensivbetten - Die Corona-Lage in den Kliniken in München und Bayern am Montag

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Montag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 6,2 (Vortag: 6,4).

In den Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand 08.15 Uhr) 374 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Im Freistaat sind von insgesamt 3116 Intensivbetten noch 493 frei.

In München werden 66 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt, davon sind 36 an ein Beatmungsgerät angeschlossen. In den Kliniken in der Landeshauptstadt sind noch 28 Intensivbetten nicht belegt.

Quelle: www.hallo-muenchen.de