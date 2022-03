Die Corona-Inzidenz in München steigt wieder ‒ Die aktuellen Zahlen aus Bayern und Deutschland am Dienstag

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland ist am Dienstag wieder gestiegen. Die aktuellen Zahlen im Überblick... © Sven Hoppe/dpa

Die Corona-Inzidenz steigt am Dienstag. In München, Bayern und Deutschland werden wieder höhere Werte gemeldet. Die aktuellen Zahlen und die Lage in den Kliniken im Überblick.

Die Corona-Inzidenz in München ist am Dienstag wieder leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen aktuellen Wert von 1133,6 (Vortag: 1124,8). Auch in Bayern und Deutschland steigt die Inzidenz weiter an.

Corona-Inzidenz in München steigt am Dienstag - Die Zahlen aus Bayern und Deutschland im Überblick

In Bayern ist die Corona-Inzidenz am Dienstag auf 1560,4 gestiegen. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1541,9 gelegen, vor einer Woche bei 1684,4. Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter im Freistaat 26 580 neue Corona-Infektionen.

In Deutschland ist die Corona-Inzidenz den sechsten Tag in Folge gestiegen. Das RKI meldet am Dienstag einen Wert von 1293,6. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1259,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1213,0 (Vormonat: 1441,0).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten binnen eines Tages 156 799 neue Corona-Infektionen. Vor einer Woche waren es 122 111 Ansteckungen.

Experten gehen laut dpa-Bericht von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 324 Todesfälle, davon 68 in Bayern, verzeichnet. Vor einer Woche waren es 235 Todesfälle.

Die Corona-Lage in den Kliniken in München und Bayern am Dienstag

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Dienstag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 6,1 (Vortag: 6,2).

In den Kliniken in Bayern sind laut Divi-Intensivregister (Stand: 11.15 Uhr) noch 376 von insgesamt 3133 Intensivbetten nicht belegt. Auf den Intensivstationen werden werden 397 Corona-Patienten behandelt, davon sind 170 an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

In München werden von 62 Corona-Patienten auf den Intensivstationen 37 invasiv beatmet. In den Kliniken sind noch 27 Intensivbetten frei.

