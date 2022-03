Corona-Inzidenz in München am Dienstag ‒ Neu-Infektionen und Todesfälle in Bayern und Deutschland im Überblick

Von: Jonas Hönle

Die Corona-Inzidenz und Klinik-Auslastung in München am Dienstag. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die aktuellen Corona-Zahlen am Dienstag: Inzidenz, Neu-Infektionen und Todesfälle sowie die Lage auf den Intensivstationen der Kliniken im Überblick...

---------------------------------------------------

+++ Die Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Mittwoch im Überblick +++

----------------------------------------------------

Die Corona-Inzidenz in München ist am Dienstag leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen aktuellen 7-Tage-Wert von 1227,7. Am Vortag lag er noch bei 1230,4.

Auch in Bayern und Deutschland ist die Corona-Inzidenz am Dienstag erneut gesunken.

Corona-Inzidenz in München sinkt am Dienstag leicht

Die Corona-Inzidenz in Deutschland ist am Dienstag erneut gesunken. Das RKI meldet einen 7-Tage-Wert von 1213,0.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1238,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1306,8 (Vormonat: 1206,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten binnen eines Tages 122 111 neue Corona-Infektionen. Vor einer Woche waren es 125 902 Ansteckungen.

Bundesweit wurden nach den neuen RKI-Angaben binnen 24 Stunden 235 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 306 Todesfälle.

Corona-Inzidenz in Deutschland am Dienstag gesunken - Bayern hat weiterhin hohen 7-Tage-Wert

Auch die Corona-Inzidenz in Bayern ist wieder leicht gesunken, bleibt jedoch weiter auf einem hohen Niveau. Nur in Sachsen-Anhalt (1816,0) wird ein höherer Wert gemeldet.

Das RKI meldet am Dienstag eine Inzidenz von 1684,4 im Freistaat - am Vortag waren es noch 1696. Vor einer Woche lag der Wert bei 1761,9.

Die Gesundheitsämter in Bayern meldeten dem RKI binnen eines Tages 24 667 neue Corona-Infektionen und 56 Todesfälle.

In Bayern treten ab Freitag neue Corona-Lockerungen in Kraft.

Corona-Patienten in den Kliniken in Bayern am Dienstag

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet am Dienstag eine 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz von 6,2.

In den Kliniken in Bayern werden laut Divi-Intensivregister (Stand: 10.15 Uhr) 402 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. 156 Fälle werden invasiv beatmet. Von Insgesamt 3128 Intensivbetten im Freistaat sind noch 424 nicht belegt.

Corona-Patienten auf den Intensivstationen in München

In München werden am Dienstag 69 Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt, davon sind 36 Fälle an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Auf den Intensivstationen der Kliniken sind noch 35 Intensivbetten frei.

