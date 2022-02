Nach Söder Ankündigung ‒ Kabinett soll am Dienstag massive Corona-Lockerungen in Bayern beschließen

Von: Jonas Hönle

Am Dienstag sollen massive Corona-Lockerungen in Bayern beschlossen werden. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Corona-Lockerungen in Bayern: Söder kündigt Ende der Gastronomie-Sperrstunde, mehr Zuschauer bei Sport- und Kultur-Veranstaltungen und 3G-Regel beim Friseur an.

In Bayern sollen massive Corona-Lockerungen in Kraft treten. Nachdem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Wegfall der Gastronomie-Sperrstunde, mehr Zuschauer bei Sport- und Kultur-Events und die 3G-Regeln beim Friseur ankündigte, soll das Kabinett am Dienstag die entsprechenden Beschlüsse fassen.

Laut Söder soll die aktuell geltenden Sperrstunde von 22 Uhr für Gaststätten und Restaurants fallen. Bei Sport-Veranstaltungen soll wieder eine Zuschauer-Auslastung von bis zu 50 Prozent (anstatt der bisherigen Grenze von 25 Prozent) erlaubt werden. So könnten wieder bis zu 15.000 Zuschauer in Stadien zugelassen werden.

Corona-Lockerungen sollen auch für Kultur-Events kommen. Hier soll eine Zuschauer-Auslastung von bis zu 75 Prozent (anstatt der bisherigen Grenze von 50 Prozent) möglich werden.

Bei Kultur- und Sport-Veranstaltungen soll es aber bei der 2G-plus-Regel und FFP2-Maskenpflicht bleiben.

Söder kündigte zudem an, dass körpernahe Dienstleistungen wie Friseure oder Nagelstudios in Bayern künftig wieder mit einem negativen Corona-Test besucht werden dürfen. Es soll hier wieder die 3G-Regel gelten. Damit dürften auch Ungeimpfte oder Personen, die keinen Genesenen-Nachweis haben, wieder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Aktuell gilt hier noch die 2G-Regel.

Mit den Lockerungen geht Bayern über die bisherigen Absprachen von Bund und Ländern hinaus. Söder rechtfertigte dies am Montag auf Nachfrage mit der - trotz Rekord-Inzidenz in Bayern - verhältnismäßig geringen Auslastung der Kliniken und hier insbesondere der Intensivstationen mit Covid-Patienten.

Der nächste Bund-Länder-Gipfel über Corona ist für kommende Woche geplant.

