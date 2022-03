Neue Corona-Lockerungen in Bayern ‒ Diese Regeln gelten ab Freitag für Gastronomie, Sport-Events und Schulen

Von: Jonas Hönle

Ab Freitag dürfen in Bayern wieder Clubs und Discos öffnen. Dann treten neuen Corona-Lockerungen und regeln in Kraft. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Corona-Lockerungen in Bayern: Clubs und Discos können wieder öffnen und neue Regeln für die Gastronomie treten in Kraft. Beim Sport in der Schule fällt die Maskenpflicht.

In Bayern treten ab Freitag weitere Corona-Lockerungen in Kraft. Damit können auch Clubs und Discos wieder pünktlich zum Wochenende öffnen - allerdings unter 2G-Bedingungen. Die neuen Regeln hatte Ministerpräsident Söder nach einer Sitzung des Kabinetts am Mittwoch angekündigt. Ein Überblick...

Corona-Lockerungen in Bayern - Die neuen Regeln für Gastronomie, Schulen und Sport ab Freitag im Überblick

Für den Club-Besuch müssen Feierfreudige geimpft oder genesen sein sowie einen negativen Corona-Test vorweisen oder eine Booster-Impfung erhalten haben. Die Maskenpflicht in der Disco entfällt jedoch.

Auch in der Gastronomie und in Hotels treten am Freitag neue Corona-Lockerungen in Kraft. Dort gelten wieder die 3G-Regeln. Neben Geimpften und Genesenen dürfen also auch Menschen mit negativem Corona-Test wieder Restaurants, Bars und Kneipen besuchen. Die Wirte können aber auch wie die Clubs und Diskotheken 2G-Plus-Regeln anwenden.

Bei Sport-Events wird die Zuschauer-Auslastung ab Freitag von bisher 50 auf 75 Prozent erhöht. Die Grenze von 25 000 Besucher darf jedoch nicht überschritten werden. Zudem gilt bei den Veranstaltungen weiterhin FFP2-Maskenpflicht.

An den Schulen in Bayern muss beim Sport künftig keine Maske mehr getragen werden. Nach den Winterferien entfällt im Sportunterricht die Maskenpflicht. Abseits der Sportstunden soll sie an Schulen aber weiter gelten.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) betonte am Mittwoch, er hoffe, dass die Maskenpflicht an Schulen „bald auch im normalen Unterricht wegfällt“. Man bekomme dazu unterschiedliche Rückmeldungen. „Wir hoffen aber, dass die Infektionszahlen hergeben, dass wir diese nächsten Schritte bald gehen können.“

Die aktuelle Corona-Inzidenz in München, Bayern und Deutschland am Freitag im Überblick.

