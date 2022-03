Corona-Lockerungen in Bayern: Neue Regeln für Gastronomie und Schulen ‒ Clubs und Discos dürfen wieder öffnen

Von: Jonas Hönle

In Bayern treten ab Freitag neue Corona-Lockerungen und Regeln in Kraft. © Matthias Balk/dpa

Bayern lockert Corona-Regeln für Gastronomie, Hotels und Schulen. Auch Clubs und Discos dürfen wieder öffnen. Die neuen Lockerungen ab Freitag im Überblick...

Bayern hat weitere Corona-Lockerungen beschlossen. Die neuen Regeln treten am Freitag in Kraft, teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Sitzung des neuen Kabinetts in München mit.

Corona-Lockerungen in Bayern: Neue Regeln für Gastronomie ab Freitag - Clubs und Discos dürfen wieder öffnen

Nach den neuen Corona-Lockerungen in Bayern dürfen ab Freitag Clubs und Discos wieder öffnen. Für Besucher gelte dort auch keine Maskenpflicht.

In der Gastronomie und in Hotels gelten ab Freitag auch wieder 3G-Regeln. Neben Geimpften und Genesenen dürfen dann auch wieder Personen mit einem negativen Corona-Test in Restaurants, Bars und Kneipen.

Zudem wird die Zuschauer-Auslastung bei Sport-Events von 50 auf 75 Prozent erhöht. Maximal erlaubt bleiben aber 25 000 Besucher.

Corona-Lockerung an Schulen in Bayern - Maskenpflicht soll im Sportunterricht wegfallen

In den Schulen in Bayern soll die Maskenpflicht im Sport-Unterricht nach dem Ende der Winterferien fallen. Sie soll jedoch weiterhin am Platz und in den Begegnungsflächen gelten.

Die Staatsregierung hatte die Maskenpflicht an Bayerns Schulen Anfang Oktober 2021 gekippt, wenige Wochen später aber angesichts steigender Infektionszahlen vorläufig wieder eingeführt - und danach verlängert.

