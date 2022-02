Corona-Lockerungen in Bayern ‒ Die neuen Regeln ab Donnerstag im Überblick

Von: Jonas Hönle

In Bayern treten ab Donnerstag neue Corona-Lockerungen in Kraft. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

In Bayern treten am Donnerstag neue Corona-Lockerungen für Geimpfte, Genesene und Ungeimpfte in Kraft. Was für Regeln für Kontaktbeschränkungen, 2G, 3G, Sport und Kultur gelten.

Noch vor dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch hatte Bayern weitere Corona-Lockerungen beschlossen. Die neuen Regeln treten am heutigen Donnerstag in Kraft. Nach der Beratung in Kabinett hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Beschluss am Dienstag in München verkündet.

Die neuen Corona-Regeln und Lockerungen in Bayern ab Donnerstag im Überblick:

Corona-Lockerungen in Bayern - Ende der Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene

Private Treffen für Geimpfte und Genesen in Bayern sind ab Donnerstag wieder mit beliebig vielen Menschen möglich. Die bislang geltenden Kontaktbeschränkungen werden gestrichen.

Die neuen Regeln gelten jedoch nicht für Ungeimpfte. Sobald ein Ungeimpfter dabei ist, darf sich ein Haushalt nur mit maximal zwei Angehörigen eines weiteren Hausstands treffen, Kinder unter 14 nicht mitgezählt.

Corona-Lockerungen in Bayern ab Donnerstag - 2G statt 2G-Plus in vielen Bereichen

Die Corona-Regeln für Geimpfte und Genesene werden auch in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens gelockert. Diese sind ab Donnerstag wieder ohne zusätzlichen Test oder Booster-Impfung zugänglich.

Überall dort, wo bislang noch die 2G-plus-Regel gilt, gilt also künftig nur noch 2G. Konkret betrifft dies den Bereich Sport und Kultur (etwa Theater, Opern, Kinos), öffentliche und private Veranstaltungen, Messen, Tagungen und Kongresse sowie Freizeiteinrichtungen diverser Art: Schauhöhlen, Besucherbergwerke, Indoor-Spielplätze, Spielhallen und -banken, Führungen in geschlossenen Räumen, Wettannahmestellen sowie Innenräume von Objekten der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen.

Corona-Lockerungen in Bayern für Kultur- und Sport-Veranstaltungen - Mehr Zuschauer erlaubt

In Bayern dürfen ab Donnerstag wieder bis zu 25.000 Zuschauer (statt bisher 15.000) zu Sport- und Kultur-Events. Die Kapazitätsgrenzen - im Sport maximal 50 Prozent Auslastung, im Kultur-Bereich maximal 75 Prozent - bleiben aber unverändert. Ebenso bleibt es jeweils bei der FFP2-Maskenpflicht.

Corona-Lockerungen in Bayern auch für Ungeimpfte - 3G statt 2G in vielen Bereichen

Ab Donnerstag treten auch Corona-Lockerungen für Ungeimpfte in Kraft. Sie haben dann wieder Zugang zu vielen Bereichen des öffentlichen Lebens - wenn sie einen negativen Test vorweisen.

3G statt wie bisher 2G gilt dann unter anderem für Hochschulen, die außerschulische Bildung, die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, Musikschulen, Bibliotheken und Archive, Museen und Ausstellungen, Fitnessstudios und Solarien, die eigene aktive sportliche Betätigung (inklusive der praktischen Sportausbildung) sowie die eigene aktive Mitwirkung in Laienensembles (etwa Orchester oder Laienschauspiel-Gruppen).

Corona-Lockerungen für Schüler in Bayern

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die in der Schule regelmäßig auf Corona getestet werden, sind künftig Genesenen oder Geimpften komplett gleichgestellt. Sie haben künftig also auch ohne Corona-Impfung zu allen 2G-Bereichen Zugang.

Corona-Lockerungen für den Handel in Bayern

Für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe entfällt die Begrenzung der Kundenzahl auf maximal einem Kunden je zehn Quadratmeter. Die FFP2-Maskenpflicht bleibt aber weiter bestehen.

Mehr Besucher unter freiem Himmel ab Donnerstag erlaubt

Besucher-Grenzen, wie sie unter freiem Himmel für zoologische und botanische Gärten, Gedenkstätten, Freizeitparks, Ausflugsschiffe sowie Führungen bestanden, werden aufgehoben.

Pflicht zur Kontaktdatenerfassung und personalisierte Tickets entfallen

Es entfällt überall die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung sowie die Pflicht, bei größeren Sport- und Kulturveranstaltungen nur personalisierte Tickets zu verkaufen.

Corona-Regel für Hotspots mit Inzidenz über 1000 entfällt

Die einstige, schon seit längerem ausgesetzte Hotspot-Regel, wonach in Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz über 1000 schärfere Corona-Regeln greifen müssten, entfällt ersatzlos.

