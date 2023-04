Ab Samstag Ende der Corona-Maßnahmen in Bayern ‒ Wenn die letzte Maskenpflicht fällt

Von: Kristina Beck

Ende der Corona-Maßnahmen in Bayern: Ab Samstag fällt die Maskenpflicht für Besucher in Krankenhäusern (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Zeit der Corona-Regeln neigt sich in Bayern und in Deutschland dem Ende zu. Ab 8. April werden auch die letzten Schutzmaßnahmen aufgehoben.

München ‒ Lockdown, Kontaktverbot, Maskenpflicht: Nicht wenige Beschränkungen wurden den Bürgern in den drei Jahren der Corona-Pandemie zugemutet. Ab Samstag, 8. April, ist Schluss damit. Nach den Landesregeln laufen am Freitag um Mitternacht auch die letzten bundesweit gültigen Corona-Maßnahmen aus.

Ende der Corona-Regeln in Bayern und Deutschland: Auch mit der Maskenpflicht ist es vorbei

„Zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren gelten dann keinerlei allgemein verpflichtende Schutzmaßnahmen mehr, weder nach Landesrecht noch nach Bundesrecht“, erläuterte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek laut dpa am Donnerstag in München.

„In Bayern sind wir schon länger gut damit gefahren, die Eigenverantwortung an die Stelle der staatlichen Anordnung zu setzen“, zitiert die dpa am Donnerstag den CSU-Politiker. Er betonte zudem, dass die Menschen hierzulande alles in allem gut durch die Pandemie gekommen seien.

„Wir sollten den Erfolg nicht kleinreden, dass in einem echten Kraftakt der Solidarität viele Menschenleben gerettet und die größte Gesundheitskrise seit 100 Jahren gemeistert wurde.“

Corona-Maßnahmen in Deutschland: Eine Chronologie

Nach und nach wurden in den vergangenen Monaten die Maßnahmen kassiert. Die Maskenpflicht in Gastronomie und Einzelhandel fiel beispielsweise vor fast genau einem Jahr. Die Situation in Bussen und Bahnen war zwischenzeitlich etwas unübersichtlich, doch auch diese Maßnahme wurde gestrichen.

Am 1. März dieses Jahres war dann in Bayern endgültig Schluss mit den Regeln. Mit einer Ausnahme: Die Maskenpflicht galt noch für Besucher von Kliniken und Pflegeheimen sowie für Patienten in Arztpraxen, Tageskliniken und ähnlichen Einrichtungen. Nun wird auch diese Regel außer Kraft gesetzt.

